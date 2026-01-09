La Benetton di Michael Schumacher all’asta: vale una fortuna, un dettaglio la rende unica

La storica Benetton del primo successo di Schumacher in Formula Uno a Spa sarà battuta all’asta tra il 23 e il 30 gennaio.

La Benetton B192-05 su cui Michael Schumacher conquistò il primo storico trionfo in una gara di Formula 1 sta per tornare in auge grazie a una prestigiosa asta di beneficenza. La vettura su cui la leggenda tedesca scrisse una pagina memorabile di storia dei motori nel 1992, finendo al primo posto nel Gran Premio del Belgio, a Spa-Francorchamps, potrà essere acquistata da facoltosi appassionati o collezionisti nell'appuntamento dal 23 al 30 gennaio.

Su quel tracciato, dove esattamente un anno prima Schumi aveva debuttato nel Circus, arriva un successo prezioso, superando non solo le favoritissime Williams ma anche condizioni meteo difficili. La Benetton B192-05 è entrata nell’immaginario collettivo. Progettata da Rory Byrne e ancora munita di cambio manuale, proprio questo ne aumenta il valore: infatti la pubblicazione ufficiale considera questa macchina come un vero e proprio gioiello-reliquia, visto che è una delle ultime F1 prima del passaggio all’elettronica con l’addio al manuale.

Perché i collezionisti potrebbero alzare la posta per la Benetton storica

La monoposto sarà messa all’asta online insieme ad altre auto della serie Global Icons: Europe di Broad Arrow. Yves Boitel, esperto di automobili presso Broad Arrow, ha dichiarato: "Questa è senza dubbio una delle auto più famose nella storia della F1: non solo ha segnato l’inizio di una delle carriere di maggior successo di tutti i tempi in Formula 1, ma anche la fine della gloriosa era dei cambi manuali all’apice degli sport motoristici. Ci aspettiamo che la sua presentazione nella nostra asta online Global Icons: Europe susciti un notevole interesse tra i migliori collezionisti di tutto il mondo. Il termine ‘iconico’ è spesso abusato per glorificare auto altrimenti importanti, ma in questo caso non è necessaria alcuna qualificazione".

A giudicare dalle prime stime della casa d’asta, la Benetton di Schumacher potrebbe raggiungere all’asta oltre 8,5 milioni di euro. Non è da escludere anche la possibilità di racimolare cifre superiori, con l’asta che dovrebbe comprendere anche altri oggetti iconici di Schumacher, tra cui un casco autografato di quando era pilota Benetton nel 1994 (30.000 euro), una tuta da gara Benetton del 1995 (25.000 euro) e una replica autografata del suo volante con Benetton nel 1995 (2.500 euro).