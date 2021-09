Kimi Raikkonen annuncia il ritiro: “Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1” Kimi Raikkonen ha annunciato il suo addio alla Formula 1 al termine dell’attuale stagione in corso. Il pilota dell’Alfa Romeo, che è stato l’ultimo campione del mondo con la Ferrari, ha comunicato ufficialmente la sua decisione attraverso un lungo messaggio sulla sua pagina Instagram: ““Non è stata una decisione facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Con un lungo post su Instagram il pilota finlandese ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli sono stati vicini in questi anni. Il 41enne pilota dell’Alfa Romeo è stato campione del mondo con la Ferrari nel 2007 e rievoca sempre grandissimi ricordi ai tifosi italiani della Rossa. In Formula 1 Raikkonen ha corso 341 Gran Premi centrando ben 21 vittorie, 103 podi e 18 pole position.

Raikkonen si ritirerà dunque subito dopo aver corso il GP di Abu Dhabi, salutando il Circus a 20 anni esatti dal suo debutto e dopo ben 19 stagioni disputate tra Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus e Alfa Romeo. Un percorso straordinario fatto di successi e gare emozionanti che a Maranello ricordano molto bene. Un ritiro che era nell'aria già ad inizio stagione e che adesso è stato ufficializzato dallo stesso Raikkonen in un lunghissimo messaggio su Instagram.

Il post di Raikkonen che annuncia il ritiro dalla Formula 1

Kimi Raikkonen ha racchiuso questi suoi anni in Formula 1 con tante immagini di lui a bordo della monoposto sin da quando era bambino. Un saluto toccante ed emozionante per uno dei più grandi piloti della Formula 1 dell'ultimo ventennio:

"Questo è. Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1. Questa è una decisione che ho preso durante lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c'è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vediamo in giro dopo tutto questo! Cordiali saluti Kimi".