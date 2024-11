video suggerito

Jorge Martin festeggia in MotoGP con una citazione impensabile: “Ricordate cosa diceva Berlusconi?” Jorge Martin durante i festeggiamenti per il Mondiale vinto nella MotoGP, a sorpresa, ha citato l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jorge Martin è il campione del mondo della MotoGP 2024. Il pilota spagnolo all'ultima gara ha piegato la resistenza di Pecco Bagnaia, che ha ottenuto dieci punti in meno nonostante abbia vinto molti più Gp durante la stagione. Un titolo che è nato da molto lontano, è passato attraverso sofferenze e fatiche ed è arrivato a Barcellona, dove lui e il suo team hanno dato vita a una festa infinita nella quale Martinator ha citato anche Silvio Berlusconi.

Martin dura la festa cita Silvio Berlusconi

Dopo la premiazione la festa è continuata, prima nel paddock e poi nel box, come si usa. Box stracolmo, con meccanici, ingegneri, tecnici e qualche ospite. Il team manager della Pramac Gino Borsoi è stato il maestro di cerimonie. E durante la festa c'è stato un momento molto particolare, immortalato in un video pubblicato sui social della versione spagnola di DAZN.

Borsoi usa tante parole, diversi aggettivi per esaltare il pilota e la scuderia. Elogi giusti, oltre che sperticati. Poi ha ripreso la parola Martin che, in italiano, si è espresso con una citazione alquanto inaspettata. Perché Martinator ha citato l'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: "Come diceva Berlusconi, più forti della sfortuna, più forti dell'invidia, abbiamo vinto".

Leggi anche Jorge Martin campione del mondo in MotoGP, Bagnaia vince a Barcellona ma non basta

Martin campione della MotoGP 2024

A ventisei anni Martin è diventato campione del mondo. Lo spagnolo non ha avuto la vita semplice. La sua famiglia era finita in cattive acque, quando lui era ragazzino e sognava, il tempo gli ha dato ragione, la fatica è stata tanta e la voglia di vincere lo ha aiutato. Martin ha fatto la scalata, ha chiuso secondo lo scorso anno, quest'anno ha vinto il Mondiale di MotoGP, un sogno che si è avverato grazie a una condotta di gara sempre perfetta.

Vinto il titolo Mondiale Martin ha festeggiato con tutti i crismi. Appena ha tagliato il traguardo ha ricevuto i complimenti di tanti avversari, compreso Bagnaia. Poi ha festeggiato con l'amico fraterno Aleix Espargaro prima di parlare delle sue emozioni, vissute intensamente negli ultimi giri del Gran Premio.