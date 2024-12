video suggerito

Joe Burrow, quarterback dei Bengals, si compra l’auto di Batman: una replica da 2,5 milioni di euro Joe Burrow, uno dei più pagati giocatori di NFL, ha acquistato la “Batmobile Tumbler” dal valore di 2.5 milioni di euro. È una delle 10 repliche messe in vendita che rappresentano il mezzo utilizzato dal Cavaliere Oscuro apparso nella trilogia cinematografia diretta da Christopher Nolan. Con tanto di cortina fumogena, motore a reazione simulato e finte torrette. Ma senza l’omologazione per circolare su strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Joe Burrow, giocatore di NFL e quarterback dei Cincinnati Bengals ha fatto un annuncio molto speciale ai suoi compagni di squadra: si è regalato una vera e propria "Batmobile", una replica perfetta e funzionante del veicolo del supereroe Batman. Per una spesa impressionante, che supera i 2 milioni e mezzo di euro: "Ora mi serve solo comprare un costume da Cavaliere Oscuro".

Un "regalo" di certo particolare e soprattutto che in pochi se lo possono permettere: una vera "Batmobile", l'auto creata dall'immaginario di Frank Miller – il papà di Batman – e che accompagna da sempre le avventure del "Cavaliere Oscuro" divenuto celebre prima sui fumetti della DC Comics e poi sugli schermi del Cinema. Una replica dell'ultima versione della "Batmobile" è stata acquistata da Joe Burrow uno dei giocatori di football americano più pagati degli Stati Uniti: ad oggi è il secondo quarterback che guadagna di più, con un reddito annuo di 40 milioni di euro, solo di pochissimo inferiore ai 45 milioni guadagnati da Dal Prescott dei Dallas Cowboys.

E lo ha raccontato ai suoi compagni Ja'Marr Chase e Tee Giggins: "Vi ho detto che ho comprato una Batmobile? Non mi arriverà prima di un anno, ma ne ho comprata una…" si sente dirgli durante un all'allenamento dei Bengals. Il tutto riportato all'interno del primo episodio di "Hard Knocks: In Season with the AFC North", un docufilm trasmesso sulla piattaforma HBO che, a puntate, segue ciò che accade durante gli allenamenti e negli spogliatoi di diverse franchigie della North Conference americana tra cui i Bengals, Steelers, Ravens e Browns.

Il veicolo acquisto da Burrow è la replica dell'auto comparsa nel film "Il Cavaliere Oscuro", uscito nel 2008, diretto da Christopher Nolan e che segue alla saga cinematografica su Batman che era inizia nel lontano 1989 con il primo film di Tim Burton. Dal 2008 la "Wayne Enterprises Experience", una piattaforma di shopping di lusso che prende il nome proprio da Bruce Wayne la vera identità di Batman, offre diversi articoli esclusivi apparsi nei vari film di Nolan su Batman. Tra questi, la piattaforma online ha messo in vendita 10 repliche delle "Batmobili" fornendo una licenza ufficiale della marca e funzionanti in tutto e per tutto.

La " Batmobile " di Burrow è il modello Tumbler che appare nella trilogia di Nolan: sarà dotata di un motore da 525 cavalli e avrà come optional un sistema di uscita con cortina fumogena, le finte torrette e un motore a reazione simulato. Ma non sarà omologata per andare su strada come altri precedenti modelli: "Dovrò pensare ad acquistare anche un costume da uomo pipistrello" ha aggiunto il quarterback raggiunto dai media americani all'uscita della curiosa notizia.