La Batmobile esiste e ha un prezzo: almeno 23 mila euro. Questa è infatti la base d'asta del veicolo di Batman, l'uomo pipistrello, reso celebre dai film al cinema in cui una straordinaria auto accessoriata di tutto è la protagonista indiscussa a quattro ruote che adesso potrebbe entrare nella collezione privata di qualche facoltoso amante del supereroe della DC Comics. L'asta verrà aperta da Bonhams a partire dal 20 marzo 2021.

Un sogno che si trasforma in realtà con una super auto regolarmente omologata e che può circolare, trasformando chi è al volante in un super eroe dei fumetti. Quel desiderio potrebbe presto avverarsi, sotto forma di una perfetta replica della famosa macchina del vigilante mascherato di Gotham City. L'idea è venuta alla casa britannica Bonham Auctions che ha deciso di ricreare questo portento a quattro ruote, disegnato per la prima volta 2016 sulla base di una Ford Mustang del 1965 e che ora sarà in vendita dopo essere stata al London Motor Museum di Hillingdon, da poco chiuso.

Il modello in questione è una replica identica di quello utilizzato da Bruce Wayne, interpretato da Michael Keaton, nei film ‘Batman' (1989) e ‘Batman: The Challenge‘ (1992), entrambi diretti da Tim Burton. I primi in assoluto ad apparire sul grande schermo cinematografico. E gli unici a possederla perché i successori di Keaton nel ruolo di Batman, da Val Kilmer (1995) a George Clooney (1997), da Christian Bale (2005-2012) a Ben Affleck (2016) e fra poco a Robert Pattinson (2022), hanno tutti ereditato Batmobiles con un aspetto diverso.

La straordinarietà di questa Batmobile in vendita al miglior offerente è che è anche omologata per la guida su strada con i suoi 7 metri di lunghezza e un V8 da 5,7 litri per motore.