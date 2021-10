Jacques Villeneuve vince ancora a 50 anni: “Finalmente, era passato troppo tempo” A Vallelunga, nell’Euro Nascar Series, storico successo di Jacques Villeneuve. Il pilota canadese, campione del mondo di Formula 1 nel 1997, si è imposto nella tappa italiana precedendo Ghirelli e Ercoli e sul podio ha detto: “Finalmente, è passato molto tempo dall’ultima vittoria. Sapevo di potercela fare, la macchina volava”.

A cura di Alessio Morra

A 50 anni Jacques Villeneueve è tornato a vincere e lo ha fatto sulla pista di Vallelunga. Il pilota canadese, campione del Mondo di Formula 1 del 1997, in Italia ha vinto l'ultima tappa della Euro Nascar Series della serie riservata alle stock car. Il figlio del mitico Gilles è riuscito a imporsi nonostante una penalità di cinque secondi e al termine della gara ha detto: "Finalmente ce l'ho fatta, è passato molto tempo dall'ultima vittoria".

Sul circuito dedicato al grande pilota italiano Piero Taruffi si è tenuta una tappa della Euro Nascar Series, e all'Autodromo di Vallelunga ha tagliato per primo il traguardo Jacques Villeneuve, che lo scorso aprile aveva compiuto 50 anni. La passione per le corse i piloti non la perdono mai, ma non sono tanti quelli che si mettono in gioco sempre, Villeneuve lo ha fatto ed è riuscito a vincere la prima dopo 13 anni e lo ha fatto in Italia al termine di una gara molto intensa, 18 giri disputati a tavoletta, di fatto tutti giri da qualifica. L'ex pilota della Williams ha preceduto Ghirelli e Ercoli ed ha chiuso in 29'32"237 ed ha vinto nonostante cinque secondi di penalità.

Villeneuve è stato campione in Formula 1 nel 1997, dopo un testa a testa molto intenso con Michael Schumacher, mentre due anni prima si era aggiudicato il titolo Nascar negli Stati Uniti. Ma negli ultimi ventiquattro anni non era riuscito a vincere solo una gara, a Spa, nella Le Mans Series nel 2008 (batté papà Verstappen). Sul podio Jacques ha mostrato tutta la sua gioia dichiarando: "Finalmente ho vinto, è passato molto tempo dall'ultimo succeso. È stata un’ottima gara anche se molto faticosa, abbiamo lottato molto con i primi in testa al gruppo. Sapevo di potercela fare, la macchina volava. Ho tenuto un ritmo molto costante perché non avevo il motore al massimo del potenziale".