Isaac Feliu, dal coma al ritorno alla Dakar 2024: "Non ricordo nulla, sarà come la prima volta" Il pilota spagnolo Isaac Feliu è stato vittima di un terribile incidente in moto nell'edizione 2022 che lo ha costretto a un coma farmacologico di 2 settimane a seguito di un trauma cranico, un collasso polmonare e la frattura di una vertebra alla base del collo. Per la Dakar 2024 si è ripresentato al via: senza ricordare nulla di quanto accaduto.

A cura di Alessio Pediglieri

Isaac Feliu è tra i partecipanti alla Dakar 2024 che inizia con il classico prologo del 5 gennaio 2024, viatico per la prima tappa il giorno dell'Epifania, tra le dune e il deserto dell'Arabia Saudita. Il centauro spagnolo rientra in corsa a due anni di distanza dall'ultima volta, in cui subì un terrificante incidente che lo costrinse a due settimane di coma farmacologico: "Sono voluto tornare perché voglio finire quanto iniziato nel 2022. Una gara di cui non ricordo più assolutamente nulla".

Nel gennaio 2022, durante la tappa numero 9, la Dakar fu scossa da un brutto incidente in moto per il 44enne pilota spagnolo Isaac Feliu: venne sbalzato dalla propria moto a tutta velocità andando a sbattere la testa violentemente sulle dune di sabbia, restando a terra in condizioni gravi. Trasportato in ospedale sull'elisoccorso, la diagnosi fu tremenda: collasso polmonare, trauma cranico e frattura della vertebra C7, alla base del collo. Per poterlo curare e mettere fuori pericolo fu sottoposto a coma indotto, per due settimane.

Una tragedia fortunatamente solo sfiorata, perché da quel dramma Isaac Feliu riuscì a uscire praticamente indenne. Lontano da ogni tipo di corsa e prestazione per diversi mesi lo spagnolo a distanza di due anni, si è ripresentato al via della Dakar 2024, con un conto in sospeso con la corsa e il destino da risolvere una volta per tutte. A confidarlo è stato lui stesso alla conferma della sua iscrizione che ha lasciato molti tifosi e addetti ai lavori non poco sorpresi.

"Sarà come la prima volta", ha spiegato lo spagnolo, che ha voluto motivare per bene il suo riavvicinamento alla gara che gli è quasi costata la vita. "Ho voluto tornare per un motivo ben preciso: perché non ricordo di averla corsa. C’ero, certamente. Ci sono video e fotografie che dimostrano che ci sono stato e me lo hanno raccontato ottantamila volte" ha spiegato Feliu. "Eppure io non l’ho impresso nella memoria, bob ricordo assolutamente nulla di quella esperienza. È come se stessi esplorando di nuovo un nuovo terreno. Fisicamente sto abbastanza bene per riprovarci".

Feliu ci riproverà partendo dalla città di AlUla, con destinazione Yanbu, il prossimo 5 gennaio, per un totale di circa 7.900 chilometri di percorso. Alla Dakar 2024 parteciperanno sei categorie, in particolare: Moto, Quad, Veicoli leggeri, Auto, Camion, Classic ed è prevista inoltre l’introduzione di un programma "green", con 137 moto, 153 auto, 46 camion, 10 quad, 80 veicoli classici e 10 veicoli che saranno strettamente legati alla categoria Dakar Future riservata agli esperimenti di alimentazione e propulsione alternativa.