Incidente spaventoso per Tsunoda a Imola, il pilota Red Bull totalmente illeso Yuki Tsunoda si è cappottato durante le Qualifiche del Gran Premio di Imola. Il giapponese ha perso il controllo della sua vettura, che è letteralmente volata. Fortunatamente non ha riportato problemi fisici.

A cura di Alessio Morra

La tecnologia ha fatto passi di gioca, la sicurezza da anni ha un ruolo fondamentale nella Formula 1 odierna. Yuki Tsunoda a Imola, nelle Qualifiche, è stato autore di un incidente terribile durante le Qualifiche del Gran Premio di Imola. Il giapponese si è cappottato e ribaltato più volte, quando la sua vettura è tornata sulla ghiaia è riuscito a uscire con le proprie gambe. L'incidente è stato davvero spaventoso.

Il terribile incidente di Tsunoda a Imola

L'incidente è arrivato dopo quasi sei minuti della Q1, Tsunoda stava cercando di lanciarsi e aveva bisogno di una prestazione convincente dopo la faticosa sessione di libere del mattino. Il giapponese perde il controllo della sua vettura dopo aver toccato il cordolo, a quel punto non riesce più a controllare, la Red Bull vola, finisce sulle barriere e poi vola, un paio di giri, prima di fermarsi, fortunatamente diritta, seppur sfasciata. Partirà ultimo, pazienza, l'unica cosa che conta è che di problemi non sembra averne riportati, anche se ora dovrà essere portato al centro medico.

Il giapponese partirà ultimo nel Gp di Imola

Tsunoda partirà ultimo nella gara di domenica. Poco importa in questo momento. Tanti piloti, tra quelli avvisati e quelli che hanno visto le immagini sui maxischermi, si sono voluti subito informare sulle condizioni del nipponico.

L'incidente di Tsunoda, come dinamica, ha ricordato quello purtroppo famoso di Rubens Barrichello, che in quel tragico e maledetto weekend del 1994, volò con la sua Jordan e finì in ospedale, anche con un polso rotto. Poi nei giorni seguenti a Imola furono vittime di incidenti fatali Roland Ratzenberger e Ayrton Senna.