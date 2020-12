Chi acquisterà un'auto elettrica nel 2021 avrà diritto ad un bonus del 40% del costo di acquisto. Ma non tutti potranno accedere all'agevolazione e non tutte le vetture ‘100% green' daranno diritto al maxi-sconto. Tra gli incentivi per il settore auto previsti nella nuova legge di bilancio che entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno è infatti prevista una sostanziosa agevolazione sull'acquisto delle vetture elettriche nel corso del nuovo anno che andrà a sommarsi all'Ecobonus già in essere e prorogato anche per il 2021.

Nuovi bonus auto 2021

Con la Manovra che contiene incentivi, detrazioni e bonus per fronteggiare la crisi economica causata dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala globale del Covid-19 sono infatti stati stanziati 250 milioni di euro per l'acquisto di auto con motore termico euro 6 fino al prossimo giugno, 120 milioni di euro per l'acquisto di un mezzo elettrico fino a dicembre e 50 milioni di euro invece per l'acquisto di veicoli commerciali.

L'Ecobonus confermato anche per il 2021

Nella nuova legge di bilancio è inoltre prevista la modifica degli attuali eco-incentivi per l'acquisto di auto nuove con prezzo di listino fino a 50mila euro con bonus aumentati per alcune tipologie di veicoli a seconda del livello di emissioni di CO2. Per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi ricaricabili con emissioni di CO2 tra 0 e 20 g/km, l'incentivo previsto è di 10mila euro in caso di rottamazione della vecchia auto, di 8mila euro senza rottamazione. Se si acquistano invece veicoli con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km il bonus sarà di 6.500 euro con rottamazione e 3.500 euro senza. Per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km, anche con motore termico, è previsto infine un incentivo di 3.500 euro solo in caso di rottamazione.

Chi ha diritto ai tutti gli incentivi 2021 per l'acquisto di auto elettriche

Per quanto riguarda l'acquisto di auto elettriche dunque si arriverà ad un incentivo complessivo del 40% sul prezzo di acquisto. Il maxi-bonus non sarà però per tutti. Nella Manovra sono infatti presenti delle limitazioni per l'accesso a tali agevolazioni. Potranno infatti usufruire dei nuovi bonus auto solo le persone che hanno un ISEE inferiore a 30 mila euro e soltanto per l'acquisto di un veicolo 100% ‘green' il cui prezzo compreso di IVA non superi i 36.600 euro. Sono invece accessibili a chiunque e per l'acquisto di qualunque auto elettrica gli ecobonus con rottamazione o senza prorogati anche per il 2021.