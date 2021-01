Incendio nel museo delle moto più alto d’Europa: oltre 200 veicoli storici in fiamme

Un incendio divampato nella notte ha ridotto in cenere il museo della motocicletta più alto d’Europa che si trova in Austria sul Passo del Rombo al confine con l’Italia. Le fiamme hanno distrutto oltre 200 tra moto, sidecar e auto di interesse storico presenti all’interno dell’edificio. Ancora da chiarire le cause del rogo.