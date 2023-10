Imbarazzo in F1 dopo le qualifiche a Losail, griglia stravolta: Piastri lo scopre in diretta TV Al termine delle qualifiche del GP del Qatar 2023 in diretta su F1 TV è andato in scena un momento molto imbarazzante: Piastri ha scoperto a metà intervista che il suo tempo era stato cancellato per track limits e la griglia di partenza era cambiata nuovamente.

A cura di Michele Mazzeo

Momenti di grande imbarazzo quelli andati in scena al termine delle qualifiche del GP del Qatar della Formula 1 2023. Protagonisti, loro malgrado, i due piloti della McLaren Lando Norris e Oscar Piastri che al momento della bandiera a scacchi detenevano rispettivamente la seconda e la quarta miglior prestazione cronometrica della sessione di qualifica dominata dal solito cannibale Max Verstappen.

Appena i piloti sono rientrati ai box e scesi dalle vetture infatti i commissari FIA hanno annunciato la cancellazione del tempo messo a referto da Norris per aver superato i track limits della pista di Losail nel suo unico giro lanciato della Q3. Una decisione che ha cambiato dunque la griglia di partenza della gara della domenica con il britannico che viene retrocesso in decima posizione mentre tutti gli altri guadagnavano una posizione.

A quel punto sul palco delle interviste con la tv ufficiale della Formula 1 si presenta l'altro alfiere della McLaren, Oscar Piastri, salito nel frattempo al terzo posto dopo la cancellazione del tempo al compagno di squadra. Il giovane australiano, pur non dicendosi soddisfatto di quanto fatto in pista, ha accolto di buon grado l'ingresso in top-3 nelle qualifiche, ma proprio mentre sta spiegando ciò all'intervistatrice ecco che arriva un'altra comunicazione da parte dei Commissari FIA: anche il suo miglior tempo della Q3 è stato cancellato per la stessa infrazione commessa da Norris con la griglia di partenza che cambia nuovamente vedendolo scivolare al sesto posto (per la gioia di Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Charles Leclerc che guadagnano un'altra posizione).

La notizia arriva all'intervistatrice Naomi Schiff che lo interrompe comunicandogli la decisione degli Steward ("Abbiamo appena saputo che hai violato i limiti della pista") provocando l'inevitabile imbarazzo in Oscar Piastri. Un momento molto imbarazzante andato dunque in scena in diretta TV dal quale l'australiano ha provato ad uscire buttandola sull'ironia: "Non lo sapevo. È divertente, vero, non sapere chi è tra i primi tre? Meraviglioso!" ha poi aggiunto. "Spero di rivederci domani qui" ha quindi chiosato l'irritato rookie della McLaren prima di andare via.

La nuova griglia di partenza del GP del Qatar della Formula 1 2023

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. George Russell (Mercedes)

2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Mercedes), 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª fila: 5. Charles Leclerc (Ferrari), 6. Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: 7. Pierre Gasly (Alpine), 8. Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo), 10. Lando Norris (McLaren)

6ª fila: 11. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) , 12. Carlos Sainz (Ferrari)

7ª fila: 13. Sergio Perez (Red Bull), 14. Alexander Albon (Williams)

8ª fila: 15. Nico Hulkenberg (Haas), 16. Logan Sargeant (Williams)

9ª fila: 17. Lance Stroll (Aston Martin), 18. Liam Lawson (AlphaTauri)

10ª fila: 19. Kevin Magnussen (Haas), 20. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)