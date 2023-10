Cannibale Verstappen, fa sua anche la pole del GP Qatar della F1: Ferrari fatica, Sainz fuori in Q2 Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche del GP del Qatar della Formula 1 2023: Norris 2° e Russell 3°. Faticano le Ferrari a Losail con Leclerc che scatterà solo 5° nella griglia di partenza della gara di domenica (grazie alla cancellazione dei tempi di Norris e Piastri) e Sainz addirittura eliminato nella Q2 in qualifica.

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Qatar della Formula 1 2023 precedendo nelle qualifiche sulla pista di Losail la McLaren di Lando Norris (che si è poi visto cancellare il tempo a causa di un superamento dei track limits nel giro lanciato in Q3 come il compagno di squadra Piastri) e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton (dopo che anche Oscar Piastri si è visto cancellare il tempo dopo le qualifiche).

Circuito apparentemente indigesto per le Ferrari con Charles Leclerc che chiude al settimo posto nella Q3 (poi diventato 5° in seguito alle cancellazioni dei crono di entrambi i driver McLaren) mentre Carlos Sainz non è addirittura riuscito a superare il taglio nella Q2 e scatterà quindi dalla dodicesima casella della griglia di partenza nella gara di domenica. Ancora peggio in qualifica ha fatto l'altro alfiere della Red Bull Sergio Perez che partirà 13°.

L'olandese comincia dunque alla grande il weekend che gli potrebbe regalare il suo terzo titolo iridato consecutivo con la matematica che potrebbe arrivare già al sabato qualora dovesse conquistare almeno tre punti nella Sprint Race (o comunque guadagnarne al massimo 5 meno del compagno di squadra Sergio Perez) oppure domenica conservando al termine della corsa un margine di almeno 146 lunghezze rispetto al messicano.

La griglia di partenza del GP del Qatar della Formula 1 2023

1ª fila: 1. Verstappen (Red Bull), 2. Russell (Mercedes)

2ª fila: 3. Hamilton (Mercedes), 4. Alonso (Aston Martin)

3ª fila: 5. Leclerc (Ferrari), 6. Piastri (McLaren)

4ª fila: 7. Gasly (Alpine), 8. Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Bottas (Alfa Romeo), 10. Norris (McLaren)

6ª fila: 11. Tsunoda (AlphaTauri) , 12. Sainz (Ferrari)

7ª fila: 13. Perez (Red Bull), 14. Albon (Williams)

8ª fila: 15. Hulkenberg (Haas), 16. Sargeant (Williams)

9ª fila: 17. Stroll (Aston Martin), 18. Lawson (AlphaTauri)

10ª fila: 19. Magnussen (Haas), 20. Zhou (Alfa Romeo)