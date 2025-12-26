Il video virale di Fernando Alonso a Monaco a bordo di un’auto rarissima che costa una fortuna

Fernando Alonso ha concluso il suo Mondiale di Formula 1 al decimo posto conquistando 56 punti. A bordo dell'Aston Martin il pilota spagnolo ha mostrato ancora una volta di poter dire la sua mettendo in difficoltà anche i ben più quotati Verstappen, Norris, Piastri o Leclerc. In questo periodo di pausa prima dell'inizio della nuova stagione, Alonso si gode il relax e le vacanze di Natale nel Principato di Monaco. Si tratta di un luogo molto noto in Formula 1, non soltanto per la pista di Montecarlo, ma anche perché la maggior parte dei piloti vive lì per via soprattutto delle sue particolari condizioni favorevoli.

E capita anche che girare per le strade di Monaco a bordo di un'auto rarissima possa risultare un qualcosa di assolutamente normale. Ed ciò che è accaduto allo stesso Alonso immortalato in un video diventato virale a bordo di una Mercedes CLK GTR con la sua compagna Melissa Jimenez proprio per le strade di Monaco. Di fatto non si tratta di un'auto qualsiasi, ma di una vettura che si possono permettere in molti e con pochissime unità presenti al mondo dal valore in euro a dir poco esagerato.

La Mercedes CLK GTR è una supercar (adattata per la strada) in edizione limitata (precisamente 26 unità) e la sua forma particolare e sorprendente è dovuta al fatto che questa vettura è nata nel 1997 pensando alle competizioni, quasi 30 anni fa. Particolarmente interessante e unico è il motore V12 e un design aggressivo che rende questa macchina a dir poco spettacolare. Alonso era in giro per Monaco proprio con questa vettura che in passato veniva venduta a un prezzo compreso tra 1,5 e 2 milioni di euro.

Si tratta di fatto di un prezzo vecchio dato che attualmente il valore della Mercedes CLK GTR supera i 10 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere anche una quotazione compresa tra 13 e 15 milioni di euro. Non è la prima volta che Alonso o qualsiasi altro pilota di Formula 1 viene sorpreso alla guida di una vettura di lusso o esclusiva, ma in questo caso il pilota spagnolo è diventato virale proprio in virtù del fatto che sia uscito allo scoperto in un momento in cui a Monaco c'è un forte numero di turisti in un periodo dell'anno sicuramente di grossa affluenza.