video suggerito

Il team radio da ‘veggente’ di Carlos Sainz a Miami: a metà gara sa già come andrà a finire Nel bel mezzo della gara del GP di Miami di Formula 1 2024 Carlos Sainz è stato protagonista di un team radio con il muretto Ferrari in cui ha predetto esattamente cosa sarebbe successo al termine della corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al termine della gara del GP di Miami Carlos Sainz è stato tra i più contenti per la prima vittoria in Formula 1 dell'amico Lando Norris, anche se con qualche piccolo rammarico per quella Safety Car entrata in pista un giro dopo il suo pit-stop di cui ha beneficiato, ancor più dopo il clamoroso pasticcio della Direzione di Gara della FIA, proprio il britannico della McLaren.

E, contrariamente a tutti gli altri piloti in pista, lo spagnolo della Ferrari ha subito compreso la situazione prevedendo già a metà gara quale sarebbe stato l'epilogo della corsa in un team radio da ‘veggente': "Che sfortuna che abbiamo avuto. Lando ora guiderà la gara, no? Vincerà lui!" ha infatti preannunciato al muretto del Cavallino Rampante prima ancora che Norris si fermasse ai box al 29° giro per cambiare le gomme in regime di Safety Car.

Una previsione che in quel momento, con la Red Bull di Verstappen che alla ripartenza sarebbe stata negli scarichi della McLaren numero #4, appariva molto azzardata. Eppure alla fine si è rivelata azzeccata dato che il britannico 28 tornate più tardi è passato per primo sotto la bandiera a scacchi con ben sette secondi di vantaggio sul tre volte campione del mondo e attuale leader della classifica iridata mentre lo stesso Sainz tagliava il traguardo in quarta posizione (poi diventata quinta per la penalità di 5 secondi comminatagli post-corsa dai Commissari per il contatto con Oscar Piastri).

Una previsione azzeccata che ha aumentato il rammarico del madrileno ma che, come confessato da lui stesso, non toglie nulla al merito del pilota britannico della McLaren: "Penso che Lando meritasse una vittoria ormai da molti, molti anni. Guida ad un livello eccezionale e finalmente ce l'ha fatta. Sono ovviamente felice per lui e allo stesso tempo frustrato perché eravamo davanti a lui prima del pit-stop prima della Safety Car. Se avessimo allungato lo stint ancora un giro, saremmo entrati ai box sotto la Safety Car e avremmo vinto la gara. Ma penso che la fortuna arrivi ai ragazzi che se lo meritano e Lando è stato uno di quei ragazzi che ha meritato un po’ di fortuna questo fine settimana. Merita semplicemente la vittoria. Fortuna o non fortuna, non importa. È un vincitore di Gran Premio ed era ora" ha infatti detto Carlos Sainz al termine di un GP di Miami di cui, quando mancava ancora metà gara da disputare, aveva già previsto il per nulla scontato esito finale.

Formula 1 News Calendario Classifica segui