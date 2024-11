Il surreale riposo di Bottas dalla Formula 1, completa un Ironman in casa correndo per 11 ore

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il GP del Brasile, il Mondiale della Formula 1 2024 è in pausa in vista del rush finale con i tre gran premi conclusivi, ma Valtteri Bottas ha scelto un modo molto particolare per trascorrere il periodo di riposo: correre la corsa più dura per un atleta, vale a dire un Ironman. E lo ha fatto senza uscire di casa.

La sfida, interamente documentata dal fotografo tedesco Paul Ripke, consisteva infatti nel completare un intero Ironman all'interno della sua villa: quindi una nuotata di 3.800 metri nella sua piscina, 180 chilometri in bici sui rulli e una maratona (42,195 km) sul tapis roulant. Il tutto concedendosi soltanto una piccolissima pausa caffè.

E così il pilota della Sauber (che il prossimo anno quasi certamente non avrà un sedile in Formula 1) ha cominciato con il nuoto, completando i 3,8 km all'interno della sua piscina in un'ora, cinque minuti e 52 secondi e confermando come per lui, delle tre discipline che compongo la gara più estrema del triathlon, questa sia proprio quella che lo mette più in difficoltà.

Uscito dalla piscina, il 35enne finlandese è rientrato in casa ed è salito sulla sua cyclette per affrontare la parte che gli è più congeniale data la recente esperienza al mondiale di Gravel (concluso al 133° posto). L'ex pilota della Mercedes (con cui ha vinto cinque titoli iridati costruttori e 10 GP in F1) ha quindi pedalato sui rulli per 180 km completando questa seconda frazione in 5 ore, 29 minuti e 35 secondi con un andatura media di 32,8 km/h.

Conclusa la frazione di ciclismo si è quindi spostato sul tapis roulant posto a fianco della cyclette per affrontare la terza e ultima prova del suo Ironman fatto in casa. La fatica delle due prove precedenti si è fatta sentire ma Valtteri Bottas non ha mai mollato ed è riuscito a correre tutti i 42,195 km della maratona in 4 ore, 23 minuti e 54 secondi (una media di 6 minuti e 15 secondi al chilometro) completando così il surreale Ironman ‘homemade‘ in un tempo complessivo di 10 ore, 59 minuti e 21 secondi. Prima di concedersi una cena insieme alla compagna, la ciclista australiana Tiffany Cromwell, e infine il meritatissimo riposo.