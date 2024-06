Bottas star del ciclismo quando non corre in Formula 1: va a podio nella gara professionistica

video suggerito

Gli appassionati di automobilismo sono abituati a vedere Valtteri Bottas sfrecciare a oltre 300 km/h su una monoposto da Formula 1 durante i weekend di gara, ma, da qualche tempo, alla sua carriera da pilota F1, il finlandese della Sauber vi ha affiancato quella da ciclista professionista che, addirittura, ultimamente gli sta regalando maggiori soddisfazioni.

Per trovare difatti l'ultima volta in cui è salito sul podio in una gara di Formula 1 bisogna tornare al 5 dicembre 2021, cioè a quando, alla sua penultima gara con la Mercedes, sul circuito di Jeddah ha conquistato il terzo posto finale nel GP dell'Arabia Saudita. Da allora, complice il passaggio alla meno competitiva Alfa Romeo/Sauber, per lui le soddisfazioni nel Circus sono state pochissime e si sono limitate al massimo all'ingresso nella zona punti (in questa stagione è ancora fermo a quota zero dopo otto GP).

Diverso invece il risultato ottenuto nella gara ciclistica Unbound Gravel 100 di scena negli Stati Uniti alla quale ha preso parte nel weekend successivo al GP di Montecarlo e prima che la Formula 1 si sposti a Montreal per il successivo GP del Canada. Al termine della lunga corsa Valtteri Bottas si è infatti classificato al secondo posto per quanto concerne la categoria uomini tra i 30 e i 39 anni.

Una medaglia d'argento che ha reso entusiasta lo stesso pilota finlandese che ha festeggiato il podio ottenuto con un post pubblicato sui propri profili social: "Finalmente ho potuto prendere parte a questo grande evento. Mi sono divertito a correre in bici per 174 km sullo sterrato e sono arrivato secondo nella categoria uomini 30-39" si legge difatti nel messaggio scritto a corredo di alcune foto che lo ritraggono nell'immediato post-gara.

Un risultato, quello centrato sulle strade del Kansas, che evidenzia i notevoli progressi fatti in quella che sembra essere una sua nuova carriera sportiva (alla quale si è avvicinato grazie alla fidanzata Tiffany Cromwell, ciclista professionista australiana): solo alcune settimane prima infatti Valtteri Bottas era arrivato 11° alla Grasshopper Adventure Series di scena nel nord della California e ora, al suo secondo evento di pro-cycling, è addirittura riuscito a salire sul podio.

