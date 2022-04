Il regalo di nozze di Beckham al figlio Brooklyn: un’auto speciale del valore di 500 mila euro David Beckham ha dedicato al figlio, Brooklyn, un modello di Jaguar XK140 Open Two Seater. Non una “semplice” vettura da collezione ma un’auto rigenerata in modello elettrico e dal valore elevatissimo per celebrare le nozze del primogenito.

Una Jaguar XK140 Open Two Seater dell’anno 1954 rimessa a nuovo con accorgimenti tecnologici dell’ultima generazione: è il regalo di papà Beckham per il figlio Brooklyn.

Se sei il figlio di David Beckham e tua madre è Victoria, l'ex Posh Spice oggi stilista, allora puoi anche permetterti nozze da sogno a Palm Beach, in Florida. Brooklyn, il primogenito, ha sposato l'attrice Nicola Peltz e celebrato il matrimonio con una cerimonia sontuosa. Non ha avuto certo bisogno della classica "busta" di amici e colleghi, né del regalo dei parenti per affrontare spese impellenti, nemmeno s'è sfiancato alla ricerca del miglior menù (tenendo conto del rapporto/qualità prezzo) o della location più incantevole. Papà – lui che può – ha messo i soldi (tanti) sul piatto, al resto ci ha pensato la schiera di persone che ha ruotato intorno all'evento.

Ma non è finita, l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain ha fatto anche dell'altro per rendere davvero unica la giornata del suo "ragazzo". Gli ha comprato un regalo speciale, di quelli che molti possono solo sognare e pochissimi possono permettersi. Le cifre, del resto, sono lunari, da persone che vivono in un'altra dimensione rispetto ai "comuni mortali". Una Jaguar XK140 Open Two Seater dell'anno 1954 è il cadeau dedicato al figlioletto: non una "semplice" vettura da collezione, ma un'auto rimessa a nuovo grazie alla tecnologia più recente usata dall'azienda Lunaz Design (di cui lo stesso Beckham è socio) per la trasformazione di vecchie vetture in modelli elettrici.

La particolare sfumatura di colore scelta da David Beckham per l’auto regalata al figlio in occasione delle nozze.

Un'idea bellissima e costosa, non solo per la manodopera che ha richiesto una lunga e accurata lavorazione, ma anche per la scelta dei materiali utilizzati per definire la plancia e le rifiniture della Jaguar oltre alla parte meccanica (sterzo, freni, sospensioni). La particolare sfumatura di colore (un azzurro polvere che sembra confondersi col cielo) nemmeno passa inosservata.

Quanto è costata un'attenzione del genere? Il suo valore in Gran Bretagna è di circa 400 mila sterline, che equivalgono a circa 550 mila dollari (mezzo milione in euro): la somma che Beckham ha pagato per rigenerare un'auto sportiva davvero speciale. Non è l'unica che l'azienda ha preso in cura: nella lista figurano anche altri marchi molto prestigiosi come Range Rover, Roll-Royce oppure Bentley, tutti convertibili in modelli elettrici e dai dettagli raffinati.