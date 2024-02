Il licenziamento di Horner dalla Red Bull può liberare Newey per la Ferrari: spunta una clausola Christian Horner è a rischio licenziamento dopo le accuse di una dipendente del team F1. In caso di addio anche Newey potrebbe lasciare la Red Bull: il suo contratto sarebbe legato da una clausola a quello del team principal. Si apre la suggestiva ipotesi di vederlo in Ferrari insieme a Lewis Hamilton dal Mondiale di Formula 1 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del Mondiale di Formula 1 2024 un improvviso tsunami si è abbattuto sulla Red Bull, dominatrice degli ultimi due campionati e favorita d'obbligo anche per questa nuova stagione. Il "caso Christian Horner", scoppiato nelle ultime settimane ma divenuto pubblico solo nove giorni prima della presentazione della RB20 con cui il campione in carica Max Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Perez correranno nel 2024, può infatti avere grandi ripercussioni sul team anglo-austriaco sia nell'immediato che per quel che riguarda il futuro.

Oltre al team principal che guida l'area racing del colosso delle bibite energetiche fin dal suo ingresso in F1, la squadra con sede a Milton Keynes potrebbe perdere anche un altro dei principali artefici dietro i suoi successi nel Circus, vale a dire il geniale ingegnere Adrian Newey che ha creato tutte le vetture che hanno consentito di mettere in bacheca ben 13 titoli iridati (7 piloti e 6 costruttori) in 19 Mondiali disputati.

Già, perché il destino dell'uno sembra essere legato a quello dell'altro da una clausola presente nei loro contratti. Secondo uno dei decani del paddock, il giornalista Joe Saward, infatti nei due contratti vi sarebbe una postilla che consente di liberarsi immediatamente nel caso l'altro andasse via dal team. E, se ciò fosse confermato, vorrebbe dire che, qualora alla fine del procedimento interno aperto per le accuse di "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente della scuderia (a cui avrebbe inviato delle foto inopportune di sé) Christian Horner fosse licenziato o costretto a dimettersi, Adrian Newey potrebbe porre immediatamente fine al suo vincolo contrattuale e lasciare la Red Bull in qualsiasi momento. E, stando ad Auto, Motor und Sport, il verdetto su Horner dovrebbe arrivare entro venerdì 9 febbraio.

L'ingegnere britannico potrebbe dunque lasciare Milton Keynes (dove sembra essere stato sempre più messo ai margini del progetto F1 e potrebbe addirittura a breve essere assegnato in via esclusiva al progetto Hypercar) e sfruttare l'occasione per eliminare quelli che, a detta sua, sono i suoi più grandi rimpianti, cioè lavorare in Ferrari e lavorare con Lewis Hamilton. Già, perché con il passaggio dell'otto volte campione del mondo nella scuderia di Maranello a partire dal 2025, potrebbe cancellare i suoi grandi rimpianti in un solo colpo. E se il licenziamento di Horner lo liberasse dal suo blindatissimo contratto con Red Bull l'occasione per lui sarebbe ghiottissima.

Vedere il miglior ingegnere della storia della Formula 1 lavorare nel team più titolato e blasonato del Circus con il pilota più vincente di sempre sarebbe un sogno per tutti gli appassionati e, in particolar modo, per i tifosi della Ferrari. Sogno alimentato anche dalla moglie di Adrian Newey, Amanda, che sui social ha messo diversi "like" a post in cui si parlava di un suggestivo approdo del marito a Maranello insieme a Lewis Hamilton.

