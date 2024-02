Perché Horner rischia il posto alla Red Bull: avrebbe inviato foto di sé ad una dipendente Chris Horner dal 2005 è il team principal della Red Bull. Il dirigente inglese, che è stato uno degli artefici dei trionfi del team, ora rischia il posto dopo l’indagine interna aperta dopo la denuncia di una dipendente a cui avrebbe inviato delle foto inappropriate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Formula 1 è tornata prepotentemente in prima pagina con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari (dal 2025). Ma il colpo di mercato che ha sconvolto il circus ora è finito in secondo piano a causa dell'indagine interna aperta dalla Red Bull sul team principal dei campioni del mondo Chris Horner che avrebbe avuto un comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente. Horner rischia il posto perché avrebbe inviato delle foto compromettenti a una dipendente del team.

Dietro i grandi successi della Red Bull c'è anche il grande lavoro di Chris Horner, che è diventato il boss del team nel 2005 e che l'ha portato più volte a vincere il titolo Mondiale (7 titoli piloti e 6 costruttori), ma ora l'inglese è sotto indagine. Un giornale olandese ha dato la notizia nella mattinata di lunedì 5 febbraio. É stato scritto che Chris Horner è stato accusato di comportamento inappropriato verso una componente della scuderia. Precisamente, l'ex pilota avrebbe inviato delle foto compromettenti a una dipendente della scuderia.

Il team ha subito avviato rapidamente un'indagine indipendente interna. La direzione della Red Bull formata anche da Oliver Mintzlaff e Mark Mateschitz, figlio del fondatore, sono stati informati. Horner ha negato tutto dicendo: "Respingo le accuse". Ma l'indagine procede.

La Bild scrive che la proprietà Red Bull fa sapere informalmente che: "Questo processo, già in corso, sarà svolto da un legale esterno specializzato. La società prende molto sul serio la questione e l'indagine sarà completata il prima possibile. Non sarebbe opportuno fare ulteriori commenti in questo momento".

Horner avrebbe inviato delle foto inappropriate a una donna della squadra, che avrebbe effettuato la denuncia la scorsa settimana, includendo anche il materiale incriminato. Venuta a conoscenza la Red Bull ha aperto l'indagine interna, che potrebbe costare carissimo al dirigente inglese, che rischia il posto.

Horner, che è il più longevo tra i team principal dell'attuale Formula 1, ed è a capo di un team che ha stabilito record su record nella passata stagione, rischia realmente il posto. Perché se le accuse saranno confermate, la Red Bull non potrà confermarlo nel suo ruolo e in quel caso ci sarebbe una clamorosa e ovviamente inaspettata rivoluzione all'interno del team.

Quest'indagine giunge a poche settimane dal via del campionato 2024 che vede ancora la Red Bull come favoritissima, ma nemmeno in casa dei campioni in carica si può stare tranquilli. Perché il terremoto interno potrebbe avere grosse conseguenze, naturalmente soprattutto su Horner. Ma in caso di addio di Horner servirebbe un nuovo team principal.

