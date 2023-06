Il ‘giorno più lungo dell’anno’ di Bottas, appare nudo sui social: “Buona estate a tutti” Il pilota dell’Alfa Romeo ha scelto di trascorrere un po’ di tempo a Joroinen, località che si trova nel nord del suo Paese, assieme alla compagna, la ciclista australiana Tiffany Cromwell. È un periodo speciale dell’anno per i finlandesi.

Il pilota di Formula 1, Bottas, festeggia così l’arrivo dell’estate.

Il Mondiale di Formula 1 è fermo, riprenderà il 2 luglio con il Gran Premio d'Austria che porta il mondo dei motori in Europa. I piloti godono ancora di qualche giorno di meritato relax prima di rimettere piede nel Circus. Il 33enne finlandese, Valtteri Bottas, reduce da un decimo posto nell'ultimo appuntamento della stagione sul circuito di Montreal. ha scelto un modo molto singolare di staccare un po' a spina e concedersi ore di riposo. Assieme alla compagna, la ciclista australiana Tiffany Cromwell, ha scelto di trascorrere un po' di tempo a Joroinen, località che si trova nel nord del suo Paese.

La coppia lo ha fatto in un periodo particolare dell'anno per i finlandesi che, in occasione dell'arrivo dell'estate, festeggiano l'Happy Midsummer: coincide con l'evento rosso a calendario chiamato anche Juhannus che cade nel giorno più lungo dell'anno, quando è possibile beneficiare di una luce quotidiana senza fine. Chi può, ne approfitta per allontanarsi dalle città e recarsi in luoghi accanto ai laghi, nei pressi dei boschi. Bottas non è stato da meno a questa tradizione che ha suggellato sui social postando una foto mentre s'immerge nello specchio d'acqua di Joroinen, circondato dalla pace assoluta di quei luoghi.

È completamente nudo ma girato di spalle. Ha in testa solo un cappellino per proteggersi dal sole. "Felice estate", scrive l'ex conducente della Mercedes che non è nuovo a immagini del genere. Oggi come un anno fa, fu l'attuale compagna a immortalare lo scatto nel quale appare senza vestiti: allora, dopo aver corso il Gran Premio di Miami, fece un lungo viaggio per raggiungere il Colorado e scelse il corso di un ruscello ad Aspen per fare il bagno e entrare in contatto con la natura alla sua maniera.

Che Bottas si senta a suo agio senza abiti e non abbia preclusioni né remore nel mostrarsi anche sui social lo testimonia anche un episodio della serie ‘Drive to Survive' andato in onda su Netflix. In una delle puntate il pilota finlandese viene filmato mentre si trova in una sauna ed è in compagnia del suo manager. "Qui c'è molta pace. Verso acqua sulle pietre e puoi rilassarti". Quel che ci vuole per affrontare il prossimo Gran Premio di F1 che sarà in casa della Red Bull, in Austria. Proverà a ripetere l'exploit di Montreal, arrivano nudo alla meta… pardon, al traguardo.