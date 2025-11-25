Iannone: “Prima dell’unica gara vinta in MotoGP andai a dormire alle 5. Feci sesso tutta la notte”

Andrea Iannone non conosce ancora il suo futuro per la stagione 2026 dopo l'addio a Go Eleven nel Campionato Mondiale Superbike, che ha ingaggiato Baldassarri per prendere il suo posto. L'ex pilota della Ducati nell'attesa ripercorre un po' quella che è stata la sua carriera anche in MotoGP dopo è stato protagonista negli anni in cui in pista c'erano piloti del calibro di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso e lo stesso Marc Marquez. Iannone ne ha parlato nel corso di un'intervista che ha rilasciato a Gianluca Gazzoli all'interno del suo podcast ‘The BSMT'.

Qui il pilota ha ripercorso diverse tappe del suo percorso in MotoGP ricordando anche il recente ritorno alla VR46 dopo la chiamata di Rossi, la squalifica per doping ma anche le sue prodezze in pista, specie quella vittoria storica in Austria nel 2016 quando si distinse in modo netto per tutto il weekend. E a proposito di quella tappa austriaca Iannone ha un aneddoto particolare da raccontare: "Quando ho vinto in Austria sono andato a dormire veramente molto tardi la sera prima della gara – ha raccontato -. Sono andato a dormire alle 5:00 di mattina". Il motivo è del tutto stupefacente.

"Ho fatto sesso quasi tutta la notte e una volta sveglio ho fatto la pole position e il miglior tempo warm up prima di andare poi a vincere la gara con tanto di record di pista". Iannone ci scherza su: "Ha portato bene ma oggi non si può ripetere, però sì ha funzionato in quel caso per me". Iannone ha poi proseguito il suo racconto spiegando che lontano dalla pista durante quei tre/quattro giorni della gara possono succedere tante cose anche se il pilota si limita: "Con Valentino ne passavamo tante di serate al sabato sera o al venerdì anche solo per parlare un po' di come era andata la giornata per entrambi".

Ma Iannone non va oltre e si limita a questo tipo ri racconto: "Gli argomenti di cui parlare erano quelli – e aggiunge ancora -. È stato penso uno dei momenti più belli". Iannone su questo argomento poi aggiunge: "Io sono veramente felice e grato alla mia follia di avermi portato a vivere determinati momenti proprio all'apice che veramente ti guardi allo specchio e dici ‘Ma quanto ca**o sono matto"‘. In un certo senso ti compiaci sulla tua follia anche non so se sia un bene".