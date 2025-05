video suggerito

I piloti F1 hanno ridotto in questo stato le macchine Lego dopo aver esagerato in pista a Miami La drivers parade di Miami è stata unica, indimenticabile. I piloti hanno guidato vetture fatte interamente da 400 mila mattoncini Lego, con motori elettrici e gomme Pirelli autentiche. In pista duelli veri, tra i sorrisi.

A cura di Alessio Morra

Il GP Miami è stato dominato dalla McLaren. Per la Ferrari è stato un disastro, con annesse polemiche interne per le scelte del muretto box che hanno scontentato prima Hamilton, poi Leclerc e poi ancora Hamilton. Tutti i piloti prima della gara sono stati protagonisti di una drive parade unica, divertente, nella quale hanno guidato delle F1 fatte di mattoncini Lego.

Leclerc pilota Ferrari, Hamilton uomo social

La Lego e la Formula 1 hanno dato vita a una collaborazione, come sanno bene gli appassionati. La partnership si è rafforzata ulteriormente in occasioni della gara di Miami, dove c'è stato un evento spettacolare con i piloti che sono saliti a bordo di vetture costruite interamente con mattoncini della Lego, a grandezza naturale, naturalmente anche con delle ruote e con un motore elettrico, che dava poca potenza: al massimo quelle F1 Lego potevano raggiungere i 20 chilometri orari. Progettate in Cechia e create da 26 esperti hanno letteralmente spaccato.

I social sono impazziti tanto quanto i piloti che hanno sorriso di gusto mentre erano a bordo delle 10 vetture. Ogni scuderia ha dovuto scegliere un pilota. Leclerc ha guidato per la Ferrari, Hamilton era alle spalle ed ha fatto una serie di video. Pure George Russell ha fatto video e foto, guidando, e il suo smartphone lo ha danneggiato perché a un certo punto è scivolato ed è stato ‘investito' da alcune vetture.

Che duelli sulla pista di Miami con le F1 Lego

Naturalmente i piloti sono piloti e quando si sono trovati in pista, pur con le F1 Lego, hanno battagliato per davvero. Duelli inediti e duelli veri. Le immagini, sbucate qua e là hanno mostrato anche qualche manovra severa, con chiusure (simpatiche) e fuori pista reali.

Battaglie serie. Alla penultima curva, dove possono realizzarsi i sorpassi, l'Alpine ha infilato la Ferrari passando fuori dalla pista. Sportellata vera. Ma il duello reale c'è stato tra Mercedes e Williams, entrambe ko. Non hanno tagliato il traguardo dopo un contatto da gara. Di sicuro divertimento sincero per i piloti che hanno riso e non poco durante varie fasi di gara.

Alla fine della parata/gara tutte le vetture erano piuttosto danneggiate. Da alcune foto, postate online, si evince la durezza dei contatti. D'altronde ogni pilota non vuole mai farsi superare. Al di là dello sporco preso in pista, si vedono i danni delle varie F1 Lego.

Come sono state costruite le F1 Lego

I 20 piloti di F1 hanno sfilato nella parata pre Gp di Miami su monoposto realizzate con 400 mila mattoncini Lego e spinte da motori elettrici, e con gomme Pirelli originali. Modelli identici in ogni dettaglio, dal colore alle livree degli sponsor. Il Gruppo Lego ha realizzato dieci auto a grandezza naturale e completamente funzionanti. Questo prodigio di design e ingegneria è stato realizzato da un team di 26 designer, ingegneri e costruttori Lego nello stabilimento di Kladno in oltre ventidue mila euro di lavoro.