La surreale parata dei piloti F1 nel GP di Miami: in pista guidando monoposto fatte di mattoncini Lego In occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami 2025, i piloti F1 hanno sfilato alla guida di dieci monoposto perfettamente funzionanti costruite interamente con mattoncini Lego.

A cura di Michele Mazzeo

Spettacolo inedito al Gran Premio di Miami 2025: i dieci team di Formula 1 hanno sfilato nella tradizionale Parata dei Piloti che precede la gara sul circuito cittadino della Florida guidando monoposto costruite interamente con mattoncini Lego, funzionanti e a grandezza naturale. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Gruppo Lego e Formula 1, che quest’anno rafforzano la loro partnership con un progetto senza precedenti.

Durante l’evento, i piloti ufficiali di F1 sono saliti a bordo di veri e propri modelli Lego motorizzati e guidabili, ciascuno dedicato a una scuderia in gara. L’incredibile spettacolo ha segnato diversi primati per il brand danese: è la prima volta che dieci costruzioni Lego di queste dimensioni vengono realizzate simultaneamente, ed è la prima occasione in cui piloti professionisti di F1 guidano mezzi composti esclusivamente da mattoncini.

Realizzate in oltre 22.000 ore di lavoro da 26 esperti tra ingegneri e costruttori Lego, le auto sono state progettate presso lo stabilimento di Kladno, in Repubblica Ceca. Ogni monoposto, quasi in scala 1:1, pesa circa 1.500 kg, di cui 1.000 kg solo di mattoncini Lego (circa 400.000 pezzi per ciascuna), e può raggiungere una velocità di 20 km/h, mantenendo i dettagli caratteristici della Formula 1, inclusi i loghi degli sponsor e i veri pneumatici Pirelli Soft Racing.

"Al Gruppo Lego ci impegniamo costantemente a esplorare nuove possibilità – ha dichiarato Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer di Lego–. Quest’ultima impresa creativa ne è una chiara testimonianza […] Speriamo che queste costruzioni ispirino tutti a vedere che, con immaginazione e un mattoncino Lego, tutto è possibile".

Anche da parte di Formula 1 l’entusiasmo è palpabile: "È stato straordinario assistere a un’altra prima volta per il nostro sport – ha affermato Emily Prazer, Chief Commercial Officer F1 –. La nostra partnership con il Gruppo Lego ci consente di aggiungere grande divertimento all'esperienza del Gran Premio e di coinvolgere nuovi pubblici".

I modelli si ispirano alla popolare linea Lego Speed Champions F1, lanciata a fine 2024, e rappresentano un nuovo modo di avvicinare le famiglie alla Formula 1 attraverso il gioco e la creatività. Dopo Miami, le auto Lego protagoniste dell’evento inizieranno un tour mondiale che toccherà altre tappe del calendario F1, offrendo al pubblico la possibilità di ammirare da vicino queste opere d’arte su quattro ruote.

Nel corso della surreale parata sul circuito cittadino di Miami c'è stato anche un piccolissimo incidente per il pilota della Mercedes George Russell al quale, mentre divertito girava insieme al compagno di squadra Kimi Antonelli, è caduto lo smartphone con cui stava girando un video che, finito sotto la monoposto fatta di mattoncini, si è gravemente danneggiato.