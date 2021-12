“Ho cominciato a piangere”: l’intenso ultimo giro di Abu Dhabi vissuto da papà Verstappen Jos Verstappen, papà del nuovo campione del mondo di Formula 1 Max, ha raccontato il vortice di emozioni contrastanti vissuto durante l’ultimo giro del GP di Abu Dhabi che ha deciso la lotta per il titolo Mondiale F1 2021 in cui il figlio ha avuto la meglio su Lewis Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Il momento decisivo del GP di Abu Dhabi e quindi del Mondiale di Formula 1 2021 per Max Verstappen è stato senza dubbio il sorpasso all'ultimo giro su Lewis Hamilton. Una manovra che, seppur quasi certa (dato che era ripartito dopo la safety car con gomme soft nuove contro le hard molto usurate del britannico), ha spiazzato tutti soprattutto per il punto del tracciato in cui è avvenuto. Ad essere sorpreso di quell'attacco in Curva 5 è stato anche il papà del nuovo campione del mondo, Jos Verstappen, che ha seguito l'intera gara dal box della Red Bull e che ha vissuto quell'interminabile ultima tornata del circuito di Yas Marina provando un'incredibile quantità di emozioni contrastanti tra loro.

A rivelarlo nel corso di una lunga intervista realizzata dall'ex collega David Coulthard per CarNext è stato lo stesso ex pilota F1 che prima ha spiegato come fosse stato sorpreso dalla decisione di Max dopo la ripartenza dopo la Safety Car: "Tutti quelli che conoscono Max sapevano che ci avrebbe provato in tutti i modi, e ci stavamo chiedendo dove avrebbe attaccato. Non mi sarei mai però aspettato che attaccasse alla curva 5. Mi sono chiesto ‘Perché li?' – ha detto infatti Jos Verstappen riguardo al sorpasso su Hamilton che ha di fatto permesso al figlio di conquistare il suo primo iridato della carriera –, soprattutto per il fatto che c’erano ancora due rettilinei dopo la curva. Era lì che mi aspettavo il sorpasso, così come molte pensavano molte altre persone".

Qualche curva dopo, in Curva 9, Lewis Hamilton ha provato a restituire il sorpasso a Verstappen affiancando la Red Bull numero #33 dell'olandese, e a quel punto il nervosismo di papà Jos è esploso in un improvviso pianto: "Dopo che Lewis si è affiancato alle curva 9 ho cominciato a piangere, ero nervoso e tutte le emozioni sono emerse in un colpo solo. Tutto quello che è accaduto durante la stagione ha reso le emozioni ancora più intense" ha rivelato infatti il padre del neo campione del mondo di Formula 1.

E, alla fine, dopo che il figlio ha tagliato il traguardo vincendo la gara e laureandosi campione del mondo, è stato un vortice di emozioni a travolgere Jos Verstappen: "Ho provato tanto orgoglio. È davvero emozionante vedere tuo figlio vincere. Nell'ultima gara non avresti mai potuto immaginare un finale del genere, neanche in un film" ha quindi concluso papà Verstappen riguardo al suo racconto di quell'ultimo giro di gara del GP di Abu Dhabi che né lui né Max di certo potranno mai scordare.