Hernandez sbalzato fuori dall’auto fa un volo impressionante: come sta dopo lo spaventoso incidente

Terribile incidente nel Campionato Fiat Formula 600 in Cile: il pilota Victor Hernandez sbalzato fuori dall’auto dopo un volo impressionante, fratture ma nessun pericolo di vita.
A cura di Marco Beltrami
Si è temuto davvero il peggio per Victor Hernandez, vittima di un tremendo incidente durante una gara automobilistica. Il pilota è stato sbalzato via dalla sua auto durante la decima prova del Campionato Fiat Formula 600, un campionato turismo a livello nazionale o regionale dove le vetture in gara sono versioni modificate. Un impatto violentissimo ma che non ha avuto conseguenze molto gravi per Hernandez.

Tutto stava procedendo per il verso giusto a Linares, in Cile, sul circuito di Las Toscas, con la gara spettacolare e combattuta. A metà prova però, durante la seconda manche, ecco il tremendo schianto. Durante un duello con un'altra vettura per una posizione, Hernandez ha perso il controllo del suo veicolo finendo contro un cumulo di terra. L'impatto a grande velocità ha fatto decollare la macchina, che si è ribaltata. La violenza della carambola ha spinto il pilota fuori dall'abitacolo.

Il povero Victor Hernandez è volato via tra lo sbigottimento del pubblico. Un video registrato dagli spalti ha mostrato tutto, compreso il volo del pilota, che si è ritrovato a ricadere sul terreno dopo essere finito a numerosi metri di altezza. Forse l’erba ha attutito l’impatto, che è stato comunque molto duro. Inizialmente immobile, il pilota si è poi mosso lentamente mentre è calato il gelo sul tracciato. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco, secondo la stampa cilena: stabilizzato Hernandez, che è stato poi portato via in ospedale.

Secondo i referti medici, il pilota è rimasto sempre cosciente, con gli esami che hanno evidenziato fratture ai polsi e diverse contusioni. Poteva andare decisamente peggio, a giudicare dalla dinamica dell’incidente. Il commissario sportivo ha deciso di sospendere immediatamente la competizione in segno di rispetto e a scopo precauzionale. Hernandez dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre le fratture e resterà in ospedale sotto osservazione.

