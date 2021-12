Hamilton vola nelle prime libere del GP Arabia Saudita, Verstappen 2°: è subito lotta a due a Jeddah

Lewis Hamilton è il più veloce nelle FP1 del GP dell’Arabia Saudita di Formula 1. Il suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen chiude 2° davanti all’altra Mercedes di Bottas. Sainz 6° vince nuovamente il duello in casa Ferrari con Leclerc (7°). Fuori dalla top-10 Sergio Perez in grande difficoltà con l’altra Red Bull.