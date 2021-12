Hamilton-Verstappen, ultimo duello nel GP di Abu Dhabi: “Nessuno si aspettava tutto questo” Lewis Hamilton contro Max Verstappen. L’ultimo duello della stagione tra i due piloti in testa al Mondiale che si giocheranno il titolo nel GP di Abu Dhabi: “Nessuno si aspettava tutto questo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La prima volta per Max Verstappen o l'ottavo e storico titolo di Lewis Hamilton. L'ultimo duello al GP di F1 ad Abu Dhabi non può che regalare emozioni. Comunque vada sarà uno spettacolo emozionante per un testa a testa che ha entusiasmato per l'intero Mondiale. I due piloti hanno ufficialmente iniziato il loro lungo weekend con una conferenza stampa congiunta che ha dato il via al loro duello. Appaiati con lo stesso punteggio (369,5 contro 369,5) Hamilton e Verstappen sono pronti a giocarsi tutto nel loro ultimo confronto stagionale che nel corso dell'anno ha generato battaglie in pista, polemiche furiose e penalità.

"Con la stagione che abbiamo vissuto molti non avrebbero mai potuto pensare di arrivare fin qui – sottolinea il campione del mondo in carica – Nessuno ha vinto mai 8 titoli in passato. So che cosa ho dovuto fare per arrivare fino a qui". Aspettative comuni anche per Verstappen che non dimentica il grande lavoro svolto fin qui da tutto il team: "Dopo l'anno scorso non pensavo di potermi trovare oggi qui, siamo stati molto competitivi ma nel complesso siamo stati fieri del lavoro di squadra che ci ha portato fin qui – ha aggiunto – Ultimi giorni? Bello, sono stato con la mia famiglia e ho festeggiato il compleanno della mai ragazza. Non bisogna mai dimenticare queste cose".

Hamilton nel corso della conferenza è sembrato davvero molto concentrato: "Sono rimasto a Dubai ad allenarmi per arrivare qui al meglio" ha detto, mentre Verstappen mostra serenità. Nel corso della conferenza stampa c'è stato anche spazio per parlare del fatto che il Mondiale possa essere deciso da un incidente. "Io non posso prevedere quello che succede accanto a me o attorno a me – ha detto Hamilton – Io posso solo lavorare e dare il meglio. Abbiamo fatto una rimonta incredibile e nelle ultime gare ci siamo trovati in una situazione incredibile. Ma, ripeto, non possiamo prevedere le cose che non sono sotto il nostro controllo". Dello stesso avviso anche Verstappen: "Incidenti? Come pilota non ci pensi, pensi a fare il meglio. Però poi senti che se ne parla. Io invece penso solo a lavorare".

La rimonta della Mercedes è stata incredibile, tanto da portare Hamilton in un punto che forse nemmeno il pilota britannico pensava di poter raggiungere: "Sono qui per fare il mio lavoro e nessuno pensava di poter arrivare a questo punto e lottarcela spalla a spalla – sottolinea ancora Hamilton – Abbiamo fatto una rimonta incredibile e ora dobbiamo continuare a fare il meglio per spingere il più possibile".

Lo stesso pilota della Mercedes risponde invece con grande umiltà alla domanda specifica sul significato eventuale di questo titolo, che può essere il più importante della sua carriera: "Mi sembra un campionato come un altro, ogni anno mi sembra di cominciare da zero – ha aggiunto Hamilton – Tutto inizia dagli allenamenti e sono sempre concentrato sulla vittoria. Io non inizio mai dal numero uno ma dal numero 44 della mia macchina…".

I due piloti hanno poi risposto infine sull'avvertimento alla correttezza, alla condotta e al potenziale ritiro dei punti, sottolineato ai piloti con alcuni articoli del Codice Sportivo Internazionale pubblicati da Race Director della FIA, Michael Masi: "E' successo in passato e sono certo che i commissari abbiano preso le precauzioni giuste stavolta e credo abbiano fatto bene – risponde Hamilton – Spero non sia necessario stavolta". Sulla stessa linea del suo rivale anche Max Verstappen che ha dimostrato di aver recepito il messaggio: "Si può applicare in ogni weekend, non credo ci sia nulla di particolare".