Sulla carta non c'è pilota di Formula 1 che desidera di correre a Silverstone con il pubblico, anzi con il tutto esaurito, più di Lewis Hamilton, che ha vinto tante volte il Gran Premio di Gran Bretagna e che ha vissuto tanti bagni di folla, in un paio di occasioni dopo aver ottenuto il successo si è tuffato tra i tifosi. Il suo Mondiale ha cambiato volto, dopo tre successi nelle prime quattro gare l'inglese ha visto vincere la Red Bull che ha fatto il tris ed è diventata imbattibile. Insomma, il sostegno dei tifosi serve al sette volte campione del mondo, che però alla vigilia del Gp di Stiria ha detto di non essere completamente felice della decisione di aprire al pubblico a Silverstone:

Alla vigilia dell'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 il pilota della Mercedes analizza la situazione del Regno Unito, che da qualche settimana ha deciso di allentare le misure di sicurezza e di riaprire tutto progressivamente. Ma negli ultimi giorni in Inghilterra il numero dei contagi è aumentato, a causa della Variante Delta, e per questo Hamilton si dice preoccupato:

Non voglio trasformare questo annuncio in una cosa negativa: sono entusiasta di vedere così tante persone. La parte egoista di me vuole vedere tutti lì, ma nel Regno Unito i tassi di contagio stanno aumentando negli ultimi giorni, da quando la gente ha allentato le misure di sicurezza e si sta rilassando. E non tutti sono vaccinati. Ho letto i numeri delle vaccinazioni, mi sembrano buoni, c’è meno gente in ospedale. Ma non so, mi sembra un po’ prematuro aprire al 100%. La gente andrà al circuito, spero che impariamo qualcosa da questo e che le persone stiano al sicuro, che indossino le mascherine e igienizzino le mani. Solo che preferisco essere più cauto e ripartire lentamente rispetto ad andare subito a tutta birra.