Hamilton stuzzicato dalla domanda a trabocchetto sulla Ferrari dopo il GP Spagna: ma non ci casca A Lewis Hamilton è stata fatta una domanda scomoda sul suo futuro alla Ferrari dopo il GP di Formula 1 in Catalogna. Il pilota britannico però non ci casca e risponde in modo molto professionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Ferrari è fuori dal podio da due GP di Formula 1 consecutivi. Dal trionfo di Leclerc a Monaco c'è stato il doppio ritiro in Canada e la deludente gara di Barcellona con il quinto posto del monegasco e il sesto di Sainz. Tra i due anche scintille durante e dopo la gara. Proprio Sainz dal prossimo Mondiale lascerà spazio a Lewis Hamilton in Ferrari. Un arrivo importante per la Rossa da cui ci si aspetterà inevitabilmente tanto. Al pilota britannico, che con la Mercedes sta ottenendo ottimi risultati nelle ultime uscite, è stato chiesto proprio se avesse avuto dei ripensamenti circa la sua decisione. Una domanda a trabocchetto per cercare di captare qualche suo tentennamento.

La domanda a trabocchetto fatta a Hamilton dopo il GP di Spagna

E invece Hamilton è stato netto nonostante i vari tentativi di metterlo in difficoltà nel contesto di una stagione molto particolare per lui viste le polemiche sul suo trattamento in Mercedes. Più volte si è infatti parlato di tentativi di boicotaggio nei confronti di Hamilton da parte del team di Wolff. Detto ciò, il calo della Ferrari e l'improvvisa crescita della stessa Mercedes tra Canada e Catalogna, si pensava potesse far tornare Hamilton sui suoi passi.

Un'ipotesi chiaramente esclusa dal pilota britannico che nel corso di un'intervista ha spiegato cosa si aspetti dal prossimo anno in Ferrari rispondendo in maniera molto diplomatica e professionale. "Nessun ripensamento, per niente – ha spiegato -. Innanzitutto amo la Mercedes, lavoro con la Mercedes da quando avevo 13 anni e ne sarò sempre un fan e un sostenitore". Poi aggiunge: “Il mio percorso in Ferrari inizierà l'anno prossimo e penso stia facendo un ottimo lavoro".

Il leggero contatto tra Hamilton e Sainz in Spagna.

Hamilton non è preoccupato dall'andamento della Ferrari in questo Mondiale

Nessun ripensamento dunque, ma solo una piena consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Una decisione stimolante per la sua carriera dopo una vita in Mercedes: "In questo momento il mio dovere è quello di lavorare il più duramente possibile con il mio attuale team, con le persone che ci sono attorno per cercare di muovere e sviluppare la macchina nella giusta direzione”. Hamilton chiaramente non sa ancora totalmente quale direzioni prenderà la Ferrari a partire dal prossimo Mondiale ma ha una sola certezza.

Hamilton sul podio con Verstappen e Norris.

Le parole di Hamilton sul momento negativo della Ferrari

"Non dimentichiamoci che hanno vinto una gara a Monaco – ha sottolineato -. Non posso dirti cosa c'è che non va nella loro macchina, ma hanno portato un aggiornamento in Spagna e penso che stiano decisamente facendo progressi. Ma questo non mi fa affatto ripensare alla mia decisione". Lewis Hamilton è tornato in top-3 dopo 12 gare interrompendo un digiuno che durava dal GP del Messico del 2023. Progressi importante in vista di quella che sarà la sua attesissima prima uscita ufficiale sulla Ferrari dal prossimo Mondiale 2025.

