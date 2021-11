Hamilton sorprende la Red Bull nelle prove libere del GP del Brasile, Ferrari (ancora) dietro Gasly A sorpresa Lewis Hamilton risulta il più veloce nelle FP1 del GP del Brasile di Formula 1. Il pilota Mercedes precede le Red Bull di Verstappen e Perez. Ferrari dietro a Gasly anche ad Interlagos con Sainz 6° e Leclerc 7°.

A cura di Michele Mazzeo

Il week end del GP del Brasile, quartultima tappa del Mondiale di Formula 1 2021, si apre con una sorpres: a Interlagos la Red Bull non è più veloce della Mercedes. Nella prima sessione di prove libere infatti a piazzare il miglior tempo è stato Lewis Hamilton che però nella gara di domenica dovrà anche scontare una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza per aver montato il quinto motore endotermico stagionale sulla sua W12. Il britannico ha preceduto di quasi quattro decimi il leader della classifica Max Verstappen e di quattro decimi e mezzo l'altro alfiere della scuderia austriaca Sergio Perez. Valtteri Bottas con l'altra W12 chiude invece quarto a mezzo secondo dal compagno di squadra.

Come avvenuto in Messico la Ferrari si vede strappare il ruolo di terza forza anche in Brasile con Carlos Sainz che, con oltre un secondo di ritardo rispetto al miglior crono piazzato da Hamilton, termina in sesta posizione appena davanti a Charles Leclerc (che nel suo giro veloce paga anche un errore di traiettoria in Curva 4), entrambi preceduti ancora una volta dall'Alpha Tauri di Pierre Gasly.

FP1 F1 risultati GP Brasile 2021 a Interlagos