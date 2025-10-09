Formula 1
video suggerito
video suggerito

Hamilton e Verstappen per una volta sono d’accordo, si oppongono a una nuova regola F1: “È inutile”

Il pilota della Ferrari e quello della Red Bull contro il gilet refrigerante, utilizzato a Singapore. Hamilton non vuole l’obbligo di utilizzo. Verstappen invece sostiene che dopo un po’ diventa inutile.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Gran Premio di Singapore è stato favoloso per George Russell, desolante per le Ferrari, lontane anni luce dalle prime posizioni, e con i due piloti che hanno accusati grossi problemi ai freni. La gara di Singapore è stata ‘storica' pure perché i piloti, a causa del caldo, hanno dovuto utilizzare un gilet refrigerante , che hanno messo sotto la tuta. Un'innovazione che non ha fatto proseliti nel circus. Per una volta sono stati d'accordo Max Verstappen e Lewis Hamilton, che hanno bocciato totalmente questa novità.

Verstappen: "Dopo 20 minuti l'acqua si riscalda"

Caldo asfissiante, opprimente, sarà sempre peggio visto che con il cambiamento climatico ovunque fa sempre più caldo. La F1 prevede che superati i 31 gradi, e nel caso di Singapore con anche oltre l'ottanta percento di umidità, si attui il nuovo protocollo che prevede per i piloti un gilet refrigerante. Ogni pilota può decidere di usarlo o meno, ma dal 2026 sarà obbligatorio.

Immagine

I piloti lo hanno usato, testandolo. I due più titolati in circolazione non hanno dato un buon feedback, anzi. Max Verstappen, che come direbbe Helmut Marko ama le condizioni rudi del passato, non a casa nelle pausa va nel vecchio Nurburgring a correre, lo ha bocciato senza mezzi termini, definendolo inutile: "Non mi piacciono quei tubicini vicino alle cinture. Dopo quindici o venti minuti, l'acqua si riscalda e il gilet diventa inutile".

Leggi anche
Russell vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1: Verstappen 2° davanti a Norris, male le Ferrari

Hamilton contrario all'imposizione: "Non deve mai diventare obbligatorio"

Sulla stessa lunghezza d'onda Lewis Hamilton, che già alla vigilia non si era detto tanto favorevole: "Non credo debba essere mai imposto ai piloti. Continuano a dire che è una questione di sicurezza, ma nessun pilota è mai morto per surriscaldamento durante una gara, tranne, ovviamente, quelli coinvolti in incidenti con incendi, quindi è una sciocchezza. Credo che potrebbe essere utile in luoghi con temperature molto elevate, ma dovrebbe essere una decisione personale. Non dovrebbe mai diventare obbligatorio".

Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
Formula 1
Motori
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Osimhen e la trattativa col Napoli: "Non capivo cosa dicevano, parlavano in italiano tra loro"
Il Lille al Napoli: "Pagherete a prezzo inferiore, ma con valore nominale necessario per chiudere"
Le intercettazioni, l'AD Chiavelli a Giuntoli: "Speriamo rifiutino, sennò dovremo darci alle rapine"
Perché il Napoli non rischia penalizzazioni per l'affare Osimhen nonostante le plusvalenze "gonfiate"
Aurelio De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio, l'avvocato: "Non temiamo il dibattimento"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views