Hamilton è esasperato: “Se mi trovate la risposta a questa domanda vi do un milione di dollari”

A cura di Alessio Morra

Questa stagione alla fine sarà positiva per Lewis Hamilton che è riuscito nel mese di luglio a vincere due gare, evento che non gli accadeva da tre anni. Dunque il 2024, l'ultimo con la Mercedes, sarà positivo, ma un campione assoluto come lui non pensa al passato e nelle ultime gare ha faticato tremendamente con la sua vettura che è diventata inguidabile, lui ci ha messo del suo, sbagliando un po', ma il mezzo non lo ha aiutato. Hamilton in Brasile ha risposto in modo forte a un giornalista che gli chiedeva dei problemi avuti con la sua vettura in tutto il fine settimana di Interlagos.

Hamilton è affondato sotto l'acqua del Brasile

Il Brasile è la sua seconda patria, lo ha adottato da tempo, e gli ha dato pure la cittadinanza. A San Paolo è davvero di casa, ma quest'ultimo weekend di Formula 1 di Hamilton è stato totalmente da dimenticare. Un disastro. Fuori dalla zona punti nella Sprint Race, subito eliminato nelle Qualifiche e solo decimo in gara. Un solo punto conquistato che gli permette di salire a quota 190, meno due da Russell che lo ha superato proprio a Interlagos.

Deludente il weekend di Hamilton nel Gran Premio del Brasile, solo 10° in gara.

Le critiche di Hamilton alla Mercedes e la risposta da un milione

Ha commesso una serie di errori domenica, prima nelle Qualifiche poi durante il Gp. Un mezzo disastro. Lewis è uno che ha sempre fatto un'autocritica, ma in Brasile si è lamentato tanto della sua Mercedes e lo ha fatto anche nel post quando ha detto: "La macchina è andata male per tutto il fine settimana. Non è accettabile, non è abbastanza buona. Dobbiamo assumerci la responsabilità, anch'io devo assumermi la responsabilità, ma sono solo un pilota, sto facendo del mio meglio".

Parole molto forti dell'inglese che ha lanciato anche un dardo e ha parlato in modo sospetto del risultato di Russell: "Per qualche ragione la macchina è stata la peggiore questo fine settimana, e non so perché. Dovremo scoprire di cosa si tratta. Una delle macchine andava molto meglio, quindi chiaramente c'è ancora del potenziale".

Incalzato dalle domande, Hamilton ha quasi perso la pazienza e alla domanda sul calo delle prestazioni ha risposto con tono di sfida: "Dimmelo tu. Questa è la domanda da un milione di dollari. Se trovi la risposta, ti darò un milione di dollari".

Lewis Hamilton ha guidato la McLaren di Ayrton Senna del 1990 a Interlagos.

Lewis ora si appresta a vivere le sue ultime tre gare da pilota Mercedes, poi penserà alla Ferrari. Almeno dal Brasile se n'è andato con una gioia, perché ha avuto modo di guidare la McLaren di Ayrton Senna del 1990, realizzando un sogno, non solo suo. L'unico momento di un weekend buio, uno squarcio di luce con quella McLaren numero 27 sotto l'acqua e sul bagnato di San Paolo.