“Hamilton derubato, hanno deciso il Mondiale a tavolino”: per gli inglesi è stata una farsa Commentando l’esito del Mondiale di F1 vinto da Verstappen la stampa inglese non ha usato mezzi termini e ha parlato apertamente di ‘furto’ ai danni di Hamilton.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto il Mondiale 2021, e lo ha naturalmente festeggiato con tutti i crismi. In queste ore le foto della gara, del trionfo e della festa impazzano sul web e su i media di ogni angolo del mondo. Il titolo Max lo ha vinto in modo incredibile, in un modo unico, il migliore possibile in assoluto, perché l'olandese ha superato Hamilton all'ultimo giro dell'ultima gara del campionato più lungo di sempre. Hamilton l'ha presa con signorilità subito, la Mercedes no e ha presentato due ricorsi, che sono stati respinti. Ma mentre la scuderia campione Costruttori pensa a un altro reclamo, in Inghilterra si discute e non poco dell'operato del direttore di gara Michael Masi e si parla apertamente di furto.

La stampa inglese è scatenata dopo il successo di Verstappen. Le prime pagine dei giornali sono durissime e soprattutto nette. Tutti schierati al fianco di Lewis, il sette volte campione beffato nel finale e che soprattutto, per la stampa d'oltremanica, è stato derubato. In poche parole si parla di complotto vero e proprio e da più parti si scrive che: ‘doveva vincere Verstappen'. Le prime pagine sono piuttosto chiare, c'è chi ha titolato: "Grand Theft Auto", titolo preso in prestito da un noto videogioco, noto anche con l'acronimo di GTA, un must per gli appassionati. La traduzione in italiano è: "Grande furto dell'Auto (intesa come F1)".

E nel sottotitolo, con due foto opposte dei protagonisti, è scritto: "Derubato dell'ottavo titolo Mondiale, ora la Mercedes è pronta per andare in tribunale per cambiare il risultato". Mentre il Daily Express, giocando anche con il nome del vincitore, ha titolato: ‘Max Pain' e cioè: ‘Massimo dolore'. Poi hanno aggiunto: "Lewis battuto in un finale thriller, la Mercedes perde anche l'appello".

Leggi anche Hamilton incanta in Brasile e riapre il Mondiale: rimonta show e sorpasso su Verstappen

Non è andato molto per il sottile nemmeno il Daily Telegraph che ha scritto: "Lewis derubato". Il sentore generale è questo in Inghilterra, dove già dai minuti successivi all'esito del Gp di Abu Dhabi ci sono stati numerosi tweet in cui si parlava di finale da ‘barzelletta', numerosi gli ‘It's a Joke'.

La rabbia è forte, non solo per il patriottismo degli inglesi. Ma perché il regolamento oggettivamente è stato calpestato e per questo arrivano feroci le proteste degli inglesi. Il finale è stato davvero da film thriller, e il direttore di gara Michael Masi non ha rispettato il regolamento, e lo ha fatto due volte. In primis perché ha lasciato superare la Safety Car solo da alcuni doppiati, e cioè quelli che erano materialmente tra Hamilton e Verstappen, e poi perché ha fatto tornare ai box con un giro d'anticipo la Safety Car, che a norma di regolamento sarebbe dovuta rimanere in pista un altro giro, e in quel caso avrebbe scortato al traguardo Hamilton che invece si è visto soffiare il titolo mondiale proprio nel finale.