“Hamilton campione del mondo”: la petizione da migliaia di firme per chiedere ‘giustizia ed equità’ Max Verstappen si è laureato campione del mondo in Formula 1, ma non mancano ancora le polemiche. Lanciata una petizione per assegnare il titolo ad Hamilton.

A cura di Marco Beltrami

Il Gran Premio di Abu Dhabi ha fatto scorrere i titoli di coda su una stagione che difficilmente dimenticheremo. Si è chiuso uno dei campionati di Formula 1 più pazzi ed equilibrati di sempre, con il circuito di Yas Marina palcoscenico dell'incredibile duello finale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Alla fine a sorridere e trionfare è stato l'olandese che ha detronizzato l'avversario britannico. Se quest'ultimo si è rivelato molto corretto complimentandosi con il neocampione e la sua scuderia, non sono mancati i ricorsi da parte della Mercedes chiusisi con un nulla di fatto. C'è però chi non ha ancora perso le speranze di un clamoroso ribaltone anche a vetture ferme.

Sono infatti migliaia le persone che hanno firmato una speciale petizione sull'esito finale dell'ultimo GP della stagione e dunque anche su quello del Mondiale. La richiesta è molto semplice: cancellare la vittoria di Max Verstappen e assegnare il trofeo a Lewis Hamilton. Il tutto ovviamente sfruttando le scie delle polemiche per le decisioni della FIA e in particolare di Michael Masi, il direttore di gara. L'incidente di Latifi nel finale ha sparigliato le carte e l'ingresso della safety car a sei giri dal termine ha sconvolto tutti i piani. Il bandolo della matassa è rappresentato proprio dalla decisione sul sorpasso delle auto doppiate, che ha favorito Verstappen che con pneumatici freschi e più morbidi si è sbarazzato del britannico trionfando.

La petizione per chiedere la vittoria di Hamilton

Proprio su questo si basa la petizione lanciata da Patel Gordon-Bennett sul sito Change.Org che ha come obiettivo il raggiungimento delle 25mila firme e ha già toccato quota 20mila. Nella descrizione infatti si legge: "Credo che domenica 12 dicembre 2021 non sia stata fatta giustizia quando gli steward della FIA hanno negato a Lewis Hamilton la vittoria del Gran Premio di Abu Dhabi. A meno di 1 giro dalla fine, ad alcune vetture doppiate è stato permesso di superare la safety car, che non rispetta le regole dello sport di F1. Ciò ha dato all'avversario rivale Max Verstappen l'opportunità di superare Lewis Hamilton e vincere il Gran Premio. Se sei un sostenitore della giustizia, dell'onestà e dell'equità, firma questa petizione. Lasciare questa decisione così com'è invierà un messaggio molto sbagliato ai giovani e ai futuri corridori". Un messaggio forte, ma destinato a chiudersi come quelle lanciate dai tifosi inglesi in occasione degli Europei di calcio, dopo la trattenuta di Chiellini a Saka, ovvero un buco nell'acqua.