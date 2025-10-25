Hadjar spiritato in radio durante il GP Messico, insulti a Norris e Gasly: “Questo tizio è cieco?”

Durante le FP3 del GP del Messico 2025, Isack Hadjar ha perso la calma via radio insultando Norris e Gasly dopo essere stato ostacolato nei suoi giri veloci. Il pilota della Racing Bulls, in piena corsa per una promozione in Red Bull, ha dato sfogo alla tensione in diretta mondiale.

Momento di alta tensione nelle FP3 del GP del Messico della Formula 1 2025 per Isack Hadjar, che ha trasformato la radio del team in una valvola di sfogo. Il giovane pilota della Racing Bulls, in piena lotta per convincere la Red Bull a promuoverlo nel 2026, ha reagito con rabbia dopo essersi visto ostacolare due volte nel corso della sessione: prima da Lando Norris, poi da Pierre Gasly.

Il primo episodio è avvenuto nella parte finale del suo primo giro lanciato, nel tratto più lento dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Hadjar, lanciato con gomme morbide in una simulazione di qualifica, si è trovato davanti la McLaren di Norris ferma all'apice della curva. Costretto a rallentare bruscamente, ha perso il tempo e soprattutto la calma: "Amico, la McLaren era proprio in mezzo alla pista… che idiota!" ha urlato in radio, in un team radio che ha immediatamente fatto il giro dei social.

Pochi minuti più tardi, un secondo episodio ha alimentato la frustrazione del pilota franco-algerino. Nel terzo settore, Hadjar si è imbattuto nell'Alpine di Pierre Gasly, ancora una volta rallentato in pieno giro veloce. "Pierre, dai, levati di torno! C***o! Questo tizio è cieco?" ha sbottato, ricevendo il commento disarmato del suo ingegnere di pista: "Sono senza parole. Avrebbe potuto facilmente lasciarti passare in curva 4". Un commento a cui il classe 2004 ha risposto riservando anche al connazionale gli stessi improperi rivolti in precedenza a quel Norris che andrà poi a dominare l'ultima sessione di prove libere di questo weekend.

Gli sfoghi di Hadjar hanno messo in luce il nervosismo crescente dentro il box Racing Bulls, in un weekend che potrebbe pesare sul futuro del giovane talento. Dopo due gare senza punti, a Singapore e negli Stati Uniti, il francese era arrivato in Messico deciso a riscattarsi e a mostrare di meritare il salto nella squadra madre. Ma le tensioni radio e i giri rovinati hanno finito per far parlare più del suo carattere che dei suoi tempi in pista.

Alla fine della sessione, Hadjar ha chiuso con l'ottavo miglior tempo, a poco più di sette decimi proprio da Norris, l'uomo che aveva acceso la miccia della sua ira. Un piazzamento comunque positivo, ma oscurato da un comportamento che ha mostrato quanto la pressione stia crescendo su di lui a poche ore dalle qualifiche. Le FP3 del GP del Messico hanno così consegnato l'immagine di un Isack Hadjar spiritato, impaziente e sotto tensione, in un fine settimana che può decidere il suo futuro in Formula 1.