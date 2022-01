Guai per Mercedes e Red Bull, bocciate al crash test: cosa cambia per il Mondiale F1 2022 Sia la Mercedes che la Red Bull non avrebbero superato i crash test della FIA per il telaio delle rispettive vetture con cui dovranno prendere parte al Mondiale di Formula 1 2022. Ecco cosa succede adesso e quali conseguenze potrebbe avere questa bocciatura.

A cura di Michele Mazzeo

Mancano poco più di tre settimane al primo test preseason della Formula 1 per il Mondiale 2022 ma le due grandi protagoniste della passata stagione, Mercedes e Red Bull, non hanno ancora ricevuto l'omologazione da parte della FIA per il telaio delle nuove monoposto con cui prenderanno parte al campionato che, con l'introduzione delle nuove regole, darà il via ad una nuova era del Circus.

Entrambe le vetture infatti non avrebbero superato i crash test e non avrebbero dunque ricevuto l'ok da parte della Federazione per prendere parte alla ormai imminente nuova stagione. La W13 è stata bocciata nel test anti-intrusione laterale in quanto la soluzione estrema proposta dalla squadra di Brackley per le pance della nuova monoposto non rispetterebbe il nuovo regolamento. La RB18 invece non avrebbe superato il test anteriore dato che, durante le prove dinamiche effettuate all'Impact Center di Cranfield (dove vengono fatti i crash test delle auto di Formula 1), la parte frontale della vettura avrebbe avuto un cedimento.

Al momento dunque né la vettura con cui, salvo stravolgimenti dell'ultima ora, dovrebbero correre Lewis Hamilton e George Russell, né quella da affidare al campione del mondo Max Verstappen e al suo compagno di squadra Sergio Perez hanno avuto l'ok da parte della FIA per partecipare ai test prestagionali e di conseguenza al Mondiale di Formula 1 2022.

A questo punto inevitabilmente viene da chiedersi quali saranno le conseguenze di questa bocciatura per Mercedes e Red Bull e cosa succederà nel prossimo futuro. Entrambe le scuderie dovranno ora nuovamente sottoporre le proprie monoposto, modificate nelle parti che hanno causa il mancato superamento del precedente test, ad un nuovo crash test per ricevere l'omologazione della scocca da parte della FIA e qualora anche in quella occasione non vi fosse l'approvazione della Federazione allora sarebbero guai per entrambe le squadre.

Quest'ultima opzione sembra però non essere assolutamente presa in considerazione né da Mercedes né da Red Bull che, per quanto ci speravano, avendo presentato delle soluzioni estreme al primo crash test, avevano già previsto la possibilità di una prima bocciatura tenendosi un Piano B di riserva. Nonostante ciò la mancato omologazione del telaio delle nuove monoposto al primo colpo avrà comunque delle ripercussioni sui programmi delle due squadre che inevitabilmente accuseranno dei ritardi. Se e quanto questo le danneggerà lo dirà solo la pista, ma la Ferrari, terza forza della passata stagione, che ha ricevuto l'omologazione del telaio della vettura per il Mondiale di Formula 1 2022 già lo scorso dicembre, ovviamente ci spera.