Griglia di partenza MotoGP GP Misano 2021, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Valentino Rossi 23° Pole position per Pecco Bagnaia. Il motociclista piemontese ha ottenuto la seconda pole consecutiva e da Misano prova a continuare la caccia a Fabio Quartararo. Bagnaia ha vinto l’ultimo Gp disputato ad Aragon e se riuscisse a vincere anche domenica ridurre il gap con il francese, che partirà dalla terza posizione. Penultimo Rossi.

A cura di Alessio Morra

Gli occhi erano puntati tutti su Pecco Bagnaia che dopo il meraviglioso successo ottenuto nel Gp di Aragon è tornato in lizza per il titolo mondiale, la rincorsa a Quartararo passa anche da Misano, dove il pubblico è tutto per lui e ovviamente per Valentino Rossi, che però ha deluso le aspettative cadendo nelle Qualifiche che ha chiuso anticipatamente. E la pole l'ha conquistata in modo magistrale Bagnaia che si è messo alle spalle Jack Miller e Quartaro, caduto nel finale. Settimo posto per Marc Marquez. Dodicesimo Bastianini, quindicesimo Marini che ha preceduto Morbidelli. In fondo Valentino Rossi e Dovizioso.

I risultati delle qualifiche di MotoGP e la griglia di partenza

1a fila: Bagnaia (Ducati) 1.31.065, Miller (Ducati) 1.31.314, Quartararo (Yamaha) 1.31.367.

2a fila: Martin (Ducati) 1.31.663, Zarco (Ducati) 1.31.836, Espargaro (Honda) 1.31.923.

3a fila: Marquez (Honda) 1.31.935, A. Esparagaro (Aprilia) 1.31.937, Rins (Suzuki) 1.32.017.

4a fila: Vinales (Aprilia) 1.32.121, Rins (Suzuki) 1.32.461, Bastianini (Ducati) 1.32.461

5a fila: Nakagami (Honda) 1.32.210, Pirro (Ducati) 1.32.287, Marini (Ducati) 1.32.289

6a fila: Morbidelli (Yamaha) 1.32.296, Binder (KTM) 1.32.427, Bradl(Honda) 1.32.439

7a fila: A. Marquez (Honda) 1.32.476, Lecuona (KTM) 1.32.481, Oliveira (KTM) 1.32.821

8a fila: Petrucci (KTM) 1.32.891, Rossi (Yamaha) 1.32.967, Dovizioso (Yamaha) 1.33.098

Dunque sarà Bagnaia a partire dalla pole position a Misano. Sbloccatosi la scorsa settimana in Spagna, il piemontese, che ha conquistato la seconda pole position consecutiva, ha la grande chance di ridurre il gap con Quartararo, che comunque è saldamente al comando del Mondiale. Bagnaia sorretto dai tifosi italiani cercherà di vincere a Misano e se ci riuscirà sicuramente si avvicinerà al francese, che sta dominando il campionato ma che comunque vive una situazione simile a quella dello scorso campionato, era al comando, ma poi il titolo andò invece allo spagnolo Mir. Bene Bastianini. Penultimo Valentino Rossi, peggio di lui solo Andrea Dovizioso, al ritorno dopo quasi un anno di assenza.