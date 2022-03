Griglia di partenza MotoGP GP Indonesia 2022, Quartararo in pole dopo le qualifiche: Bastianini 5° Fabio Quartararo in pole position nel GP Indonesia di MotoGP. Il francese della Yamaha campione del mondo in carica ha anticipato Martin e Zarco. Quinto Bastianini.

A cura di Marco Beltrami

Fabio Quartararo partirà in pole position nel GP Indonesia, seconda gara del Mondiale della MotoGP 2022. Il francese della Yamaha campione del mondo in carica ha chiuso con il miglior tempo nelle qualifiche andate in scena oggi, anticipando lo spagnolo Martin e Johan Zarco, che partiranno comunque dalla prima fila a Mandalika. Prova di forza per Quartararo che non trovava la pole da 12 gare, dal GP Catalunya della scorsa stagione. Quinto tempo per Bastianini, che dopo aver vinto la gara inaugurale tenterà domani un altro exploit. Alle sue spalle Pecco Bagnaia.

MotoGP Indonesia, la griglia di partenza per la gara di domani

Definita dunque la griglia di partenza del GP Indonesia di MotoGP:

1ª Fila: 1. Quartararo (Yamaha); 2. Jorge Marti (Ducati Team Parama); 3. Johann Zarco (Ducati Team Pramac)

2ª Fila: 4. Brad Binder (KTM) 5. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 6. Francesco Bagnaia (Ducati)

3ª Fila: 7. Miguel Oliveira (KTM); 8. Alex Rins (Suzuki); 9. Jack Miller (Ducati)

4ª Fila: 10. Aleix Espargaro (Aprilia); 11. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini); 12. Franco Morbidelli (Yamaha)

5ª Fila: 13. Luca Marini (Ducati Team VR46); 14. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46); 15. Marc Marquez (Honda)

6ª Fila: 16. Pol Espargaro (Honda); 17. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU); 18. Joan Mir (Suzuki)

7ª Fila: 19. Alex Marquez (Honda Team LCR); 20.Maverick Vinales (Aprilia); 21. Raul Fernandez (KTM Tech3)

8ª Fila: 22. Remy Gardner (KTM Tech3); 23. Darryn Binder (Yamaha WithU); 24.Takagaki Nakagami (Honda Team LCR)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi



Questi i risultati delle Q2

Fabio Quartararo (Yamaha) 1:31.067 Jorge Martin (Ducati Team Pramac) +0.213 Johann Zarco (Ducati Team Pramac) +0.311 Brad Binder (KTM) +0.366 Enea Bastianini (Ducati Team Gresini) +0.437 Francesco Bagnaia (Ducati) 0.440 Miguel Oliveira (KTM) +0.499 Alex Rins (Suzuki) +0.515 Jack Miller (Ducati) +0.515 Aleix Espargaro (Aprilia) +0.656

