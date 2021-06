Johann Zarco conquista la pole position nel GP di Germania, ottavo round del Mondiale della MotoGP 2021, nonostante la caduta finale nelle qualifiche. Il francese della Ducati Pramac scatterà dunque davanti a tutti in griglia di partenza nella gara di domenica sul circuito del Sachsenring. Al suo fianco in prima fila Fabio Quartararo su Yamaha e il sorprendente Aleix Espargaro con l'Aprilia Gresini. Ottimo 5° posto per Marc Marquez. Primo italiano Pecco Bagnaia 10°. Partirà 16° invece Valentino Rossi che non è riuscito a superare il taglio in Q1. Peggio di lui hanno fatto il campione in carica Mir (17°), il compagno di squadra Morbidelli (18°) e Maverick Vinales che partirà addirittura 21°.

I risultati delle qualifiche di MotoGP e la griglia di partenza

Risultati Q2

J. ZARCO 1:20.236 F. QUARTARARO +0.0113 A. ESPARGARO +0.211 J. MILLER +0.272 M. MARQUEZ +0.331 M. OLIVEIRA +0.353 J. MARTIN +0.381 P. ESPARGARO +0.423 T. NAKAGAMI +0.574 F. BAGNAIA +0.575 A. RINS A. MARQUEZ

Risultati Q1

A. RINS 1:20.644 P. ESPARGARO +0.056 B. BINDER +0.092 L. MARINI +0.220 E. BASTIANINI +0.309 V. ROSSI +0.328 J. MIR +0.370 F. MORBIDELLI +0.44 D. PETRUCCI+0.493 I. LECUONA +0.510 M. VINALES L. SAVADORI

MotoGP GP Germania, la griglia di partenza dopo le qualifiche