Griglia di partenza MotoGP GP Aragon 2022, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Miller 2°, Bastianini 3° Bagnaia parte in pole nel GP di Aragon 2022 della MotoGP: il pilota della Ducati è il più veloce di tutti nelle qualifiche arrivando davanti a Miller secondo e Bastianini terzo. Marquez partirà dalla tredicesima posizione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pecco Bagnaia conquista la pole del GP Aragon con il nuovo record della pista (1:46.069). Il pilota della Ducati si mette davanti a tutti dopo le qualifiche lasciandosi alle spalle Miller e Bastianini. Marquez non è riuscito invece ad andare oltre la terza posizione nel Q1: questo significa che Marc rimasto fuori dal Q2 e domani partirà dalla tredicesima posizione in griglia. Vinales partirà invece sedicesimo essendo rimasto fuori dalle Q2 dopo il sesto posto nelle Q1 a seguito di una rovinosa caduta sulla ghiaia alla curva due. In difficoltà invece anche Quartararo che non riesce ad andare oltre il sesto tempo. Da sottolineare l'ottima prova di Bastianini che proverà a prendersi la prima posizione iniziando dalla prima fila con Pecco Bagnaia e Miller.

MotoGP GP Aragon 2022, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila 1. Francesco Bagnaia (Ducati). 2. Jack Miller (Ducati). 3. Enea Bastianini (Ducati)

2ª Fila 4. Aleix Espargaró (Aprilia). 5. Johann Zarco (Ducati). 6. Fabio Quartararo (Yamaha)

3ª Fila 7. Marco Bezzecchi (Ducati). 8. Jorge Martin (Ducati). 9. Alex Rins (Suzuki).

4ª Fila 10. Brad Binder (KTM). 11. Miguel Oliveiran (KTM). 12. Takaaki Nakagami (Honda).

5ª Fila 13. Marc Marquez (Honda). 14. Luca Marini (Ducati). 15. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6ª Fila 16. Maverick Vinales (Aprilia). 17. Alex Marquez (Honda). 18. Pol Espargaró (Honda.)

7ª Fila 19. Cal Crutchlow (Yamaha). 20. Franco Morbidelli (Yamaha). 21. Raul Fernandez (KTM).

8ª Fila 22. Remy Gardner (KTM). 23. Darryn Binder (Yamaha)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q1

1 A. Espargarò 1:46.569

2 Zarco +0.274

3 Marquez +0.340

4 Marini +0.487

5 Di Giannantonio +0.550

6 Vinales +0.768

7 A. Marquez +0.920

8 P. Espargarò' +0.942

9 Crutchlow +0.972

10 Morbidelli +1.082

Q2

Leggi anche La griglia di partenza del GP Belgio di Formula 1 2022