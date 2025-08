Grave incidente per Troy Bayliss, resta inerme in mezzo alla pista: come sta la leggenda della Superbike

Il tre volte campione del mondo Superbike è stato vittima di un brutto incidente in allenamento. Trovato privo di sensi in pista, Troy Bayliss ha riportato la frattura di sette costole, una clavicola e un polmone perforato. Sui social ha ringraziato chi lo ha soccorso, senza svelare i dettagli della dinamica.

Troy Bayliss è di nuovo costretto a fermarsi per un grave incidente. A comunicarlo è stato la stessa leggenda della Superbike attraverso un post su Instagram, corredato da una foto che testimonia la violenza della caduta. Al momento non è stata chiarita la dinamica, ma tutto fa pensare a un episodio avvenuto durante un allenamento in motocross, considerati i recenti scatti in sella a una Stark Varg MX, moto da cross elettrica.

Secondo quanto raccontato dallo stesso 56enne australiano, il tre volte iridato è stato trovato privo di sensi in mezzo alla pista e trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino. Gli accertamenti hanno evidenziato la frattura di sette costole, di una clavicola e un polmone perforato. "Ieri ho fatto un breve giro sul carro attrezzi (l'ambulanza). Grazie a chi mi ha visto per terra sul tracciato. Ho sette costole rotte, un polmone perforato e una clavicola fratturata", ha scritto l’ex pilota Ducati, cercando di sdrammatizzare come nel suo stile.

L’infortunio arriva a poche settimane dal rientro in pista dopo la frattura alla caviglia sinistra rimediata il 19 giugno. Solo una settimana fa Bayliss aveva annunciato di essere tornato a girare in fuoristrada, ma questa volta lo stop sarà ben più lungo.

Non è la prima volta che il campione di Taree deve fare i conti con seri problemi fisici. Nel 2007, dopo una caduta a Donington, arrivò a farsi amputare il mignolo della mano destra pur di correre Gara-2. Nonostante i 56 anni e un ritiro annunciato nel 2015, Bayliss non ha mai smesso di vivere il paddock, alternando apparizioni in eventi speciali a sessioni di allenamento, anche per supportare il figlio Olly, oggi pilota nel Mondiale Supersport.

Vincitore dei titoli Superbike nel 2001, 2006 e 2008, e capace di trionfare al GP di Valencia 2006 in MotoGP come wild card, Bayliss resta una leggenda della Ducati. L’ennesimo incidente lo costringerà a una lunga riabilitazione, ma conoscendo il suo carattere, difficilmente lo terrà lontano dalle due ruote per sempre.