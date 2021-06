La Mercedes sembra tornata grande, ma è presto per dire che il vento è cambiato. Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Secondo posto per Lewis Hamilton, poi le Red Bull di Verstappen, leader del Mondiale, e Perez. Un po' in ritardo la Ferrari con Leclerc 11°, addirittura dietro di un secondo e mezzo dal finlandese, e Sainz solo 16°. Nel pomeriggio si terrà la seconda sessione di prove libere.

Bottas si riscatta a Le Castellet

Il Paul Ricard sembra un circuito favorevole alla Mercedes, che ha dominato la prima sessione di prove libere. Bottas è stato velocissimo, ha bisogno di riscattarsi dopo l'anonima e disastrosa gara di Baku e quella sfortunata di Montecarlo. Hamilton si è piazzato al secondo posto e ha vinto almeno il duello con Verstappen, dietro di circa un decimo. Poi Perez che ha preceduto le due Alpine che nella gara di casa cercano di ottenere tanti punti.

Ferrari lenta nella FP1 del GP Francia

Molto deludente la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia della Ferrari, reduce da due pole position consecutive con Leclerc sia a Montecarlo che a Baku. Leclerc si è classificato all'11° posto, con un ritardo enorme – di circa un secondo e mezzo. Carlos Sainz, che ha anche commesso un errore in avvio rovinando un treno di gomme, ha terminato addirittura al 16° posto. La possibilità di migliorare c'è, ma pare quasi impossibile in condizioni normale vedere la Ferrari domani nelle prime tre file. Ma in gara tutto potrebbe cambiare, le previsioni meteorologiche danno pioggia per domenica e anche le Mercedes e le Red Bull potrebbe perdere delle certezze.