Charles Leclerc partirà in terza fila in occasione del Gp d'Ungheria, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Sesta posizione sulla griglia per il monegasco classe 1997 che partirà al fianco del compagno di squadra Vettel, dopo lo schianto alla partenza in occasione del Gran Premio di Stiria. Ai microfoni di Sky Leclerc ha fatto il punto sul momento della Ferrari, dimostrando di non sentire la pressione per la vicinanza del tedesco, e di voler fare il possibile per battagliare con le Racing Point, rispettivamente terze e quarta e magari dare filo da torcere anche alle irraggiungibili Mercedes.

Gp d'Ungheria di Formula 1, Charles Leclerc soddisfatto del sesto posto in griglia

Charles Leclerc guarda il bicchiere mezzo pieno dopo le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della Ferrari si è detto soddisfatto della sesta posizione al netto di qualche errore di troppo: "Sono soddisfatto e sono contento per il team sicuramente non è una pole position, però qualificarci quinto e sesto vedendo dove eravamo in Austria è positivo. La qualifica è stata abbastanza difficile da parte mia ho fatto fatica, nelle prime due prove con qualche errore di troppo. Il Q3 è andato un po' meglio, però partendo quinti e sesti c’è tutto da giocare domani, soprattutto con le Racing Point (che partiranno davanti alle Ferrari, ndr)".

Al fianco di Charles Leclerc sulla griglia di partenza del tracciato magiaro, ci sarà il compagno di scuderia Sebastian Vettel. I due dunque si ritroveranno vicini, dopo l'incidente alla partenza che ha messo entrambi fuori gioco nel Gp di Stiria. Nessuna scoria di quel contatto, con Leclerc che si assunse subito la responsabilità dell'incidente. Il pilota monegasco non è preoccupato: "È stato cancellato dalla mia mente, ma comunque imparo dagli errori. Domani andrò molto più tranquillo in partenza".