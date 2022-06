Giornalista di Sky offesa sui social, Hamilton la difende: “È qualificata per parlare di Formula 1” Sui social l’ex pilota Naomi Schiff, che fa parte della squadra di Sky per la Formula 1, è stata criticata e bullizzata. È sceso in pista Lewis Hamilton che l’ha difesa sui social.

A cura di Alessio Morra

Spesso i rapporti tra i giornalisti e gli atleti non sono rosei, di esempi ce ne sono a decine, e la storia è colma di episodi sia adesso che trenta o quarant'anni fa. Ma ci sono anche situazioni diametralmente opposte. Una di queste ha avuto come protagonista Lewis Hamilton che dopo aver letto una serie di bruttissimi commenti nei confronti di Naomi Schiff è sceso in campo e l'ha difesa. Un gesto tutt'altro che scontato.

Che il sette volte campione del mondo sia un uomo sensibile, che vive anche il mondo che lo circonda è fatto noto. Però non ci si aspettava una presa di posizione così forte. Cosa è successo esattamente? Naomi Schiff è una pilota ruandese-belga, cresciuta in SudAfrica che si è trasferita da anni in Inghilterra, e in questo 2022 è entrata a far parte della squadra di Sky Sports F1. Schiff è già dal 2020 ambasciatrice della diversità e dell'inclusione nel motorsport, dopo aver corso per una stagione nelle W Series.

I suoi commenti in TV non sono stati graditi da tanti tifosi che l'hanno attaccata brutalmente sui social network. In molti le hanno scritto che non sa di cosa parla. Naomi Schiff non ha perso coraggio e con un tweet ha mostrato il suo disappunto, per usare un eufemismo, nei confronti di queste critiche. Il dibattito si è aperto ulteriormente.

E si è iscritto pure Lewis Hamilton che con il peso che ha, e i milioni di tifosi che lo idolatrano, ha spostato il discorso da un'altra parte. Su Twitter l'inglese ha scritto: "Naomi è un'ex pilota professionista e totalmente qualificata per esprimere la sua opinione come parte del team Sky. È stata una grande risorsa da quando si è unita e dovremmo accogliere a braccia aperte trasmissioni più rappresentative. C'è ancora molta strada da fare per cambiare questi atteggiamenti nello sport".

Il post del pilota Mercedes ha raccolta una valanga di like e di commenti e soprattutto ha fatto da traino a tanti commenti positivi verso Naomi Schiff, questo uno dei tanti: "Sei brillante, un'aggiunta eccellente alla squadra e i tuoi pezzi a bordo pista sono un esempio assolutamente perfetto di come fare copertura sportiva che aiuta il lo spettatore analizza ciò che sta vedendo, così importante con i nuovi regolamenti".

Mentre una giornalista che si occupa di Formula 1 Claire Cottingham ha ringraziato Hamilton: "Lewis è ancora una volta la voce della ragione nel motorsport e mostra il suo sostegno a Naomi Schiff. Grazie al cielo abbiamo un pilota come questo che parla".