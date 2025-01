video suggerito

Gigi Dall'Igna spiega perché non è l'Adrian Newey della MotoGP: "Io sono un manager, lui un tecnico" Il General Manager della Ducati Gigi Dall'Igna ha parlato del parallelismo che viene fatto tra il suo lavoro in MotoGP e quello svolto invece dall'altrettanto geniale Adrian Newey in Formula 1 rimarcando alcune sostanziali differenze.

A cura di Michele Mazzeo

Da anni ormai nel mondo del motorsport vige l'idea che i due tecnici più geniali in circolazione siano da un lato Adrian Newey per quel che riguarda la Formula 1 e dall'altro Gigi Dall'Igna per quanto concerne invece la MotoGP. Una convinzione che nasce dall'aver creato dei mezzi dominanti che in un caso e nell'altro hanno stracciato la concorrenza: limitandosi al passato più recente infatti così è stato negli ultimi tre campionati F1 con le Red Bull progettate dal britannico, così è stato negli ultimi tre campionati della classe regina del Motomondiale con le Ducati partorite dal 58enne veneto.

Una convinzione che spesso ha portato, nel sentire comune, ad un'omologazione dell'uno con l'altro, a credere che i due fossero interscambiabili e che abbiano di fatto la stessa genialità, lo stesso ruolo e svolgano le stesse mansioni all'interno del rispettivo team.

Pensiero con il quale non concorda Gigi Dall'Igna che in una recente intervista rilasciata a Motorsport.com ha spiegato quali sono le sostanziali differenze tra lui e Adrian Newey e perché il paragone tra loro non regge.

"Ho visto tante volte che viene fatto questo paragone tra me e Newey, però secondo le cose sono un po' differenti. Newey è prevalentemente un tecnico: prende decisioni solamente per quanto riguarda la macchina. Io invece devo prendere decisioni che sono anche al di fuori del settore tecnico: come per esempio sui piloti e sui team.

Per cui c'è un approccio strategico che è differente tra noi due. Io credo di essere più un manager che un vero e proprio tecnico, poi sono anche uno che è appassionato di tecnologia e di tecnica e quindi prendo anche decisioni che riguardano l'aspetto tecnico. Il mio però (rispetto a quello che svolge Adrian Newey, ndr) è un lavoro un po' più generale" ha difatti spiegato l'attuale General Manager di Ducati Corse sfatando di fatto l'insistente parallelismo che viene fatto tra lui e il geniale progettista che da marzo comincerà la sua nuova avventura in Aston Martin.