Gasly inorridisce, ha appena investito e ucciso un coniglio a Imola: "Oh mio Dio" Non ha avuto scampo il coniglio investito dall'Alpine di Pierre Gasly a Imola: il francese è apparso scosso nel team radio.

A cura di Paolo Fiorenza

Pierre Gasly partirà dalla quinta fila nel Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Formula 1 che si correrà domenica: il 29enne pilota francese dell'Alpine si è piazzato decimo nelle qualifiche di Imola, a poco più di un secondo dal poleman Piastri su McLaren. Forse il team di Briatore si aspettava qualcosa di più, alla luce dell'ottimo venerdì che aveva visto Gasly chiudere addirittura terzo nelle prove libere dietro le McLaren. La prima delle due Alpine (l'altra di Colapinto partirà 16sima) si è lasciata comunque dietro le due disastrose Ferrari.

Gasly investe un coniglio a Imola

Lo stesso Gasly peraltro era stato protagonista di un incidente abbastanza cruento durante la prima sessione delle libere del venerdì, quando si era visto passare davanti un ignaro coniglio che improvvidamente aveva pensato di attraversare la pista di Imola: inevitabile l'impatto con l'animale, che ovviamente è stato fatto a pezzi dalla vettura del francese.

L'episodio ha lasciato inorridito Gasly, che è apparso molto scosso nel successivo team radio col suo muretto: "Oh mio Dio – ha balbettato – Ho colpito un animale". Immediato è stato il richiamo ai box da parte della scuderia per verificare eventuali danni, in effetti verificatisi all'alettone anteriore e al fondo dell'Alpine.

Il pilota dell'Alpine è scosso: "Non ho potuto evitarlo"

"È stato davvero triste, non riuscivo a capire se si trattasse di un piccolo gatto o di un grosso coniglio – ha poi detto Gasly – alla fine si è scoperto che era un grosso coniglio che saltava attraverso la pista. Non ho potuto evitarlo, quindi ho avuto un impatto piuttosto forte sull'ala anteriore. Non è la fine della sessione che volevamo". I meccanici dell'Alpine sono riusciti a riparare la vettura in tempo per le FP2 e Pierre li ha poi ringraziati con lo straordinario terzo tempo delle libere che hanno chiuso il programma del venerdì.