video suggerito

Leclerc distrugge la Ferrari: “È inaccettabile, la macchina non ha potenziale. Dobbiamo scusarci” La Ferrari ha deluso nelle Qualifiche del GP di Imola. Leclerc undicesimo, Hamilton dodicesimo. I due piloti partiranno dalla sesta fila. Leclerc è stato durissimo nei confronti della scuderia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

961 CONDIVISIONI condividi chiudi

In tutta la sua storia la Ferrari non era mai andata così male a Imola nelle Qualifiche. Tutte e due le vetture fuori dalle prime cinque file! Pazzesco. Leclerc partirà undicesimo! Hamilton dodicesimo! Un disastro totale. Certo c'è la possibilità di recuperare qualcosina domenica, ma davanti alle Ferrari ci sono vetture di sette scuderie differenti, sette su nove. Dopo le Qualifiche il pilota monegasco si è cosparso il capo di cenere e ha chiesto scusa ai tifosi Ferrari, ma ha anche usato parole dure per descrivere la situazione del team: "Il potenziale non c'è".

"Dobbiamo scusarci, il taglio in Q2 fa male"

Hamilton ha commesso un errore nel secondo tentativo della Q2 e ha vanificato tutto, Leclerc no. E per questo Charles era ancora più arrabbiato. Ha dato il massimo e non è bastato. Quando si è presentato al ring delle interviste è stato chiarissimo, ha usato parole semplici, parlando con Sky, in italiano, ha detto: "Prima di tutto credo che la prima cosa da fare sia scusarsi. C’è tanta passione attorno a questo team e non passare neanche il taglio in Q2 qui a Imola fa male. Fa tanto male anche all’interno della squadra. Un livello di performance così non è accettabile.Dobbiamo reagire”.

Parole di una durezza clamorosa e con il pilota ventisettenne che ha rincarato la dose dando una sferzata al team di Maranello, usando frasi durissime: "Alla fine le gomme possiamo ribaltarle, possiamo scambiare le anteriori con le posteriori, la macchina non sarà comunque abbastanza. Lo dico da un po’: il potenziale della macchina non c’è”. Quindi la Ferrari che guida (così come Hamilton) è totalmente da buttare.

Leggi anche Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata

Hamilton: "Non sappiamo perché andiamo così male"

Alle parole di Leclerc fanno seguito quelle di Hamilton, meno duro ma certo sulla stessa linea del compagno di squadra: "Sono devastato. La mia prima gara in Italia con la Ferrari, abbiamo lavorato duramente ma non siamo riusciti a continuare il giro. La macchina andava bene, tutto sembrava a posto, ma mentre gli altri miglioravano, noi no. Non sappiamo perché, dobbiamo indagare".