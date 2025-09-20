Franco Colapinto sbigottito a Baku: “Sono stato colpito da una mela”, una cosa mai vista in F1

Durante l’ultima sessione di prove libere ci sono stati momenti di grosso stupore perché in pista sia Franco Colapinto che Fernando Alonso hanno detto che le loro vetture sono state colpite da una mela.

A Baku nelle Qualifiche non si sono fatti mancare niente. Un anno fa il Gp durò 93 minuti, oggile Qualifiche sono durate quasi due ore, per la precisione 118 minuti. Sei bandiere rosse, dunque sei interruzioni, con sei piloti a muro, inclusi Leclerc e Piastri. Sainz in prima fila, Lawson in seconda. Lo status quo lo ha ristabilito Verstappen in pole position. Durante l'ultima sessione di prove libere è accaduto qualcosa di molto particolare. Perché un frutto, probabilmente una mela ha colpito le vetture di Alonso e Colapinto, che ha mostrato il suo stupore, divenuta nota tramite un team radio.

Il team radio: Colapinto e la mela

I piloti di F1 in determinati circuiti devono schivare, spesso, degli animali. In Canada proliferano le marmotte. A Baku invece Franco Colapinto via radio ha detto al suo ingegnere di essere stato colpito da una mela, ciò è accaduto durante le Fp3 del GP Azerbaigian: "È stato come se avessi colpito un frutto o qualcosa del genere, come fosse caduta una mela da un albero". Poco dopo la stessa cosa l'ha detta Fernando Alonso.

Fernando Alonso passa sopra sulla mela

A Baku il vento l'ha fatta da padrona ed è probabile che tutto quel vento abbia smosso pure gli alberi, che circondano una parte del lungo circuito che si snoda su oltre sei chilometri. E visto che la mela non cade lontano dall'albero è facile pensare che tra i tanti alberi che attorniano il tracciato ce ne sia uno con delle mele, e una di quella è finita sotto l'Aston Martin di Alonso che dopo averla colpita ci è transitato sopra.

L'Alpine scherza, mentre Colapinto rischia il posto

L'Alpine, ultima nel campionato costruttori, e grandissima delusione del Mondiale di F1 2025, ci ha scherzato su e ha simpaticamente riportato la frase di Franco Colapinto, che si gioca il posto quotidianamente e dopo l'errore nelle Qualifiche rischia di aver perso il sedile a vantaggio di Paul Aron.