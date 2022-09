Formula 1, uno-due Ferrari nelle FP1 a Monza: Leclerc precede Sainz, poi le Mercedes e Verstappen Le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono le più veloci nella prima sessione di prove libere del GP d’Italia della Formula 1 2022 sul circuito di Monza: i due alfieri del Cavallino precedono le Mercedes di Russell e Hamilton e il leader del campionato Verstappen. Comincia bene per la squadra italiana il weekend della gara di casa che sarà condizionata dalla pioggia di penalità arrivata prima dell’inizio di queste FP1.

A cura di Michele Mazzeo

Si apre bene il weekend del GP d'Italia della Formula 1 2022 per la Ferrari che è stata la vettura più veloce sulla pista di Monza nella prima sessione di prove libere. Sul giro secco infatti a primeggiare nelle FP1 è stato Charles Leclerc che nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1:22.410 precedendo il compagno di squadra Carlos Sainz (che ha cambiato power unit e pertanto scatterà in fondo alla griglia di partenza in gara) staccato di 77 millesimi.

Dietro i due alfieri del Cavallino nella classifica dei tempi di queste FP1 si piazzano i driver della Mercedes con George Russell che precede di un decimo e mezzo il più esperto compagno Lewis Hamilton (anche lui, come Sainz, partirà dal fondo alla griglia domenica).

Solo quinto, staccato di oltre 4 decimi dal tempo di Leclerc, il leader del Mondiale Max Verstappen (che nel suo giro migliore è stato però ostacolato da Norris) che a sorpresa ha smarcato qui a Monza il quinto motore endotermico stagionale vedendosi quindi comminata una penalità di cinque posizioni che dovrà scontare nella griglia di partenza della gara (così come l'altro pilota Red Bull Sergio Perez che non ha fatto invece simulazione di qualifica in questa prima sessione di Libere sul circuito di Monza).

Da segnalare inoltre la presenza in pista in queste FP1 di Antonio Giovinazzi a bordo della Haas al posto di Mick Schumacher e Nyck de Vries sull'Aston Martin in luogo di Sebastian Vettel.

La classifica dei tempi delle prove libere 1 del GP Monza della F1 2022