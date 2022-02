Formula 1 in diretta, test F1 2022 a Barcellona: programma, orari e dove vederli in TV Oggi, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio sul circuito del Montmelò di Barcellona vanno in scena i primi test prestagionali della Formula 1 2022: ecco il programma delle sessioni, gli orari della diretta e dove seguire gli aggiornamenti in TV e in streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Da oggi, mercoledì 23, a venerdì 25 febbraio le nuove monoposto da Formula 1 fanno il loro debutto in pista nei primi test prestagionali in vista del Mondiale 2022. Sul circuito del Montmelò di Barcellona vi sarà dunque l'atteso esordio delle vetture a effetto suolo presentate dai vari team negli scorsi giorni che potranno quindi finalmente confrontarsi tra di loro. Per i piloti sarà l'occasione di prendere maggiore confidenza con queste rivoluzionarie macchine molto diverse rispetto a quelle guidate fino alla passata annata. Il programma di questa tre-giorni di test F1 prevede due sessioni giornaliere (una alla mattina e una al pomeriggio). I test non saranno trasmessi integralmente in diretta TV ma su Sky sarà ugualmente possibile seguirli con collegamenti live dal circuito spagnolo, aggiornamenti in tempo reale e speciali ad hoc.

Orari Test F1 2022 a Barcellona, il programma delle sessioni in pista

Questo il programma dei test preseason in vista del Mondiale di Formula 1 2022 che andranno in scena sul circuito del Montmelò di Barcellona da mercoledì 23 a venerdì 25 febbraio, con tutti gli orari delle sessioni in pista:

Mercoledì 23 febbraio – prima giornata

Sessione 1: 09:00 – 13:00

Sessione 2: 14:00 – 18:00

Sessione 3: 09:00 – 13:00

Sessione 4: 14:00 – 18:00

Sessione 5: 09:00 – 13:00

Sessione 6: 14:00 – 18:00

Test F1 su Sky, dove vederli in TV e in tempo reale

I test F1 2022 a Barcellona in programma dal 23 al 25 febbraio non si possono vedere in diretta TV e in live streaming né in chiaro né se abbonati alla pay-tv o a piattaforme di live streaming. Su Sky però sarà possibile seguire cosa avviene in pista sul circuito del Montmelò tramite gli aggiornamenti in tempo reale che fornirà durante ogni giornata di test l'inviata nei suoi frequenti collegamenti che andranno in onda su Sky Sport 24 (canale 200 del decoder satellitare) mentre, al termine di ognuna delle tre giornate, su Sky Sport F1 HD (canale 207) ci sarà lo speciale "Race Anatomy Test" nel quale si approfondirà quanto avvenuto sul tracciato spagnolo nel corso della giornata.